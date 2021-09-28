Оцифрований і турбований. Фокус провів тест-драйв оновленого седана Renault Megane 2021 року

Зміни в Рено Меган 2021 модельного року включають не тільки стилістичні, але й технічні рішення. Ми розповімо, до чого вони призвели, й опишемо свої враження про Renault Megane 4 після рестайлінгу.

На перший погляд, зміни, яких зазнала популярна в Україні модель, не настільки й помітні. Так, вони не впадають в око, але якимось невловимим чином надають седану свіжість і новизну.

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[ + – ] Цей седан знайомий із 2016 року, але тепер він має свіжіший вигляд Фото: Дмитрий Чабан

До речі, офіційний імпортер називає його не інакше як Renault MEGANE Sedan, але, здається, це зайве. Адже авто з кузовами хетчбек і універсал в Україні офіційно не постачаються.

[ + – ] Ззаду оновлення, яким піддався Меган 4 седан, не так впладають в око Фото: Дмитрий Чабан

Екстер'єр Renault Megane 2021: рестайлінг приніс більше шику

Нехай габарити, форма та стилістика кузова знайомі з 2016 року — коли дебютував Меган четвертого покоління, але рестайлінг Renault Megane приніс нову обробку решітки радіатора, бамперів і "патрубки-обманки" вихлопної системи. Ці нововведення й роблять зовнішність оновленого Мегана одночасно більш спортивною та респектабельною.

[ + – ] Решітка радіатора зберегла свою форму, але горизонтальні хромовані ламелі тепер мають зубчасту форму. Дрібниця, але "грає" Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Сітчаста решітка центрального повітрозабірника і обробка зон противотуманок надають переднім бампером більш спортивний вигляд Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] У задньому дифузорі з'явилися широкі хромовані "патрубки". Це обманка — труба одна і сумно дивиться в землю, але з ними седан виглядає благородніше Фото: Дмитрий Чабан

Окремих слів заслуговує головна оптика. Її стилістика з великими світлодіодними скобами ходових вогнів знайома, ось тільки в нашому випадку ці елементи ще й дизайнерські. І йдуть вони разом із повністю світлодіодними фарами, обладнаними системою автоматичного управління дальнім світлом.

Працює ця система дуже коректно. Особливо зручно, що її не треба постійно активувати, як у багатьох інших машинах. Досить раз пересунути лівий підрульовий важіль вперед.

Щоравда, таке оформлення оновлений седан заслужив тільки в найдорожчому виконанні. Всього запропоновані три комплектації Renault Megane 2021:

LIFE

ZEN

INTENSE

[ + – ] Дизайнерські світлодіодні скоби ходових вогнів доступні в найдорожчій комплектації Фото: Дмитрий Чабан

І, якщо вже заговорили про освітлення, варто відзначити підсвічування дверних ручок. Дуже зручна функція в темний час доби.

А ще одну корисну опцію цінуєш, підходячи до машини з зайнятими поклажею руками. Найбагатша комплектація Renault Megane 2021 включає функцію безконтактного відкривання багажника. Досить провести ногою під заднім бампером, і підпружинна кришка дуже швидко піднімається, відкриваючи відсік об'ємом 503 літри.

І начебто показник відмінний, ось тільки сам отвір невеликий, що накладає обмеження на розмір багажу. Це властиво багатьом седанам, а практичніші Меган хетчбек і Меган універсал ви можете привезти з-за кордону самостійно, але неофіційно.

[ + – ] Спинки заднього дивана складаються в зручному співвідношенні 40:60, але залишається велика сходинка, яка теж накладає обмеження на габарити та форму вантажу Фото: Дмитрий Чабан

Якщо ж скласти спинки заднього дивана, то обсяг багажника Рено Меган 2021 виростає до 987 літрів. Щоправда, рівної підлоги не виходить, а висока сходинка може заважати при перевезенні великогабаритного вантажу.

Оскільки кришка багажника не обладнана електроприводом (що й забезпечує таку спритність при відкриванні), закривати багажник Мегана доводиться вручну. Втім, це не викликає складнощів — кришка дуже легка, а потужні петлі заховані під оббивку і не впираються в багаж.

Інтер'єр оновленого Рено Меган 2021: цифрова передня панель

Високий багажник і похиле заднє скло седана помітно крадуть огляд назад. Маневрувати допомагає камера заднього виду та парктроніки з візуальними підказками. Причому вони працюють по всьому периметру автомобіля, повідомляючи про перешкоди не тільки спереду та ззаду, а й збоку.

[ + – ] Рестайлінг Renault Megane 2021 року практично не вплинув на інтер'єр. Верхня частина торпедо з м'якого пластику Фото: Дмитрий Чабан

Оглядовість уперед погіршується в дощ і сльоту, коли лівий "двірник" залишає великий неочищений сектор лобового скла біля передньої стійки. Втім, для складних ситуацій є система автоматичного паркування.

У русі добре допомагають системи моніторингу "сліпих зон" дзеркал і простору ззаду при русі заднім ходом. Перша компенсує те, що машини дуже рано знкають зі звужених дзеркал, а друга звуковим і візуальним сигналом вказує на перешкоду, яка наближається поперечним курсом. І це гарно виручає на забитих парковках.

[ + – ] Найдорожча комплектація Рено Меган 2021 допускає встановлення не 7-, а 9,3-дюймового сенсорного екрану Фото: Дмитрий Чабан

У знайомому інтер'єрі Рено Меган 4 з'явилися досить приємні та сучасні елементи. Ось тільки отримати деякі з них можна, знову-таки, в найдорожчому виконанні INTENSE.

Тільки в цьому варіанті нову мультимедійну систему Easy Link можна за доплату замовити не з 7, а 9,3-дюймовим сенсорним екраном. А в пакеті з ним ще й повністю цифрову панель приладів діагоналлю 10,2 дюйма.

[ + – ] режим MySense Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] режим Sport Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] режим Eco Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] У режимі MySense картинку можна налаштовувати самостійно Фото: Дмитрий Чабан

Обидва ці екрани створюють повністю цифрову передню панель і радують красивою графікою та чіткістю роботи. Чутливість екрану з вертикальною орієнтацією на центральній консолі не викликає нарікань — він дозволяє використовувати основні функції смартфонів за допомогою сервісів Android Auto і Apple CarPlay.

Щоправда, у деяких питаннях оновлений Renault Megane залишається досить консервативним.

[ + – ] Управління клімат-контролем за допомогою механічних перемикачів було й раніше. Але тепер цей блок став гарнішим і зручнішим у користуванні. Нижче — фізичні кнопки вмикання/вимикання підігріву сидіння, системи попередження про виїзд зі смуги й асистент парковки Фото: Дмитрий Чабан

Так, USB-роз'єми спереду та ззаду (всього 4 шт.) звичайні, а не сучасні Type-C. Бездротової зарядки теж немає. З іншого боку, це сподобається власникам більшості девайсів.

Та й не завжди авангардні рішення зручні. Ось, наприклад, навіть при наявності такого величезного сенсорного екрану управління клімат-контролем здійснюється механічними кнопками й обертовими ручками. Ними набагато простіше користуватися в русі, особливо на нерівній дорозі.

[ + – ] У найдорожчому виконанні INTENSE водійське сидіння можна оснастити електрорегулюванням, пам'яттю налаштувань і масажем Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Ззаду, як і спереду, всі склопідйомники електричні та з автоматичним режимом роботи. І живлення на них ще подається після того, як вимкнувся мотор Фото: Дмитрий Чабан

А ось із напоями слід бути обережними. Підстаканники на центральному тунелі розташовані високо і вони неглибокі. Тому стаканчики в них (особливо високі) сильно заважають користуватися важелем.

Новинки під капотом Renault Megane 2021: двигуни та витрата палива

Оновлений седан Рено Меган 4 обзавівся й новими силовими агрегатами. І бензиновий 1,3-літровий турбомотор у парі з роботом EDC (Efficient Dual Clutch) з подвійним "мокрим" зчепленням під капотом нашої машини — якраз із їхнього числа.

[ + – ] Чотирициліндровий двигун розвиває потужність 150 к. с. і 250 Нм крутного моменту Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Роботизовану трансмісію EDC (Efficient Dual Clutch) можна замовити і з дизельним мотором, але теж у найдорожчому виконанні Фото: Дмитрий Чабан

Його заявлена витрата палива — 5,2 літра по трасі та 9,2 в місті. Ми орієнтувалися на другий показник. І приблизно так — до 10 літрів у київських заторах — він і виростав. Тому що середній показник за час тесту, за даними маршрутного комп'ютера, плавав у межах 8,3-8,7 літра на сотню. Непогано, враховуючи, що часом ми "навалювали".

Коли в справу вступає турбіна, оновлений Megane стає дуже бадьорим. Він упевнено розганяється, коробка перемикається швидко та непомітно як угору, так і вниз. І ніяких незручностей із обгонами або випередженнями не виникає. Чого не скажеш про спокійну їзду в місті.

[ + – ] Зручно та красиво: підстаканники на центральній консолі закриваються шторкою. А ось стаканчики в них досить легко зачепити ліктем і перевернути Фото: Дмитрий Чабан

Коли треба різко прискоритися, щоб проскочити перехрестя або вскочити в сусідній ряд із дуже низькою швидкості або практично зупинившись, виникає заминка. Така пауза властива подібним трансмісіям, але тут вона посилюється слабкою тягою бензинового двигуна нижче 1500 об/хв. Тому в місті часом виникають не дуже приємні ситуації при різких маневрах.

В якійсь мірі передбачити їх і уникнути допомагає ручний режим перемикання або перехід у режим Sport. Щоравда, в останньому випадку доводиться миритися з тим, що мотор навіть на малих швидкостях працює на вищих оборотах.

[ + – ] Можливість змінювати режим руху — прерогатива тільки самого дорого виконання Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Асистент парковки допомагає не тільки на паралельних і перпендикулярних паркувальних місцях, але і на розташованих під кутом Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Навіть при "високою" гучності, звук вихлопу все одно помірно-приглушений, але більш красивий Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Режим MySense дозволяє змінювати налаштування найбільшої кількості параметрів Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Кожен з режимів впливає на налаштування рульового управління, звуку вихлопу, комбінації приладів і фонового підсвічування салону Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Оновлений Рено Меган 4 стежить за втомою водія, дорожніми знаками, дотриманням рядності і машинами в "сліпих зон" дзеркал Фото: Дмитрий Чабан

Зате коробка активніше підіграє зниженими передачами при гальмуванні. Хоча вона підставляє їх і тримає знижену на затяжному спуску і в звичайному режимі MySense.

Рено Меган седан: двигуни та коробки

Бензин, 1,6 л (115 к.с.), варіатор CVT

Бензин, 1,3 л (150 к.с.), робот. EDC7

Дизель, 1,5 л (115 к.с.), механіка, 6-ст.

Дизель, 1,5 л (115 к.с.), робот. EDC7

Тільки найдорожча комплектація оновленого Renault Megane 2021 включає систему вибору режимів руху та налаштувань Renault Multi-Sense. Раніше їх було п'ять, тепер три, зате всі вони повністю зрозумілі:

Eco

Sport

MySense

І якщо "Економічний" і "Спортивний" режими очікувано роблять відгук авто більш млявим або гострим, то третій режим дозволяє зібрати власну конфігурацію. Наприклад, вибрати "класичне" розташування приладів на щитку, зробити максимально пружним кермо та гучним вихлоп. Тепер можна їхати в помірному ритмі, але отримувати кращий зворотний зв'язок на кермі та приємний рокіт вихлопу.

Ціна Рено Меган седан - 487 900 — 687 400. * * На момент проведення тест-драйву

На підвіску ніякого впливу обраний режим не робить. Досить комфортна ходова навіть допускає розгойдування на нерівній дорозі. А ось дрібні нерівності сильніше відчуваються на машині з опціональними 17-дюймовими колісними дисками (в базі на 16 дюймів). І на таких колесах у повороті задня частина машини, як і раніше, трохи зістрибує на нерівностях. Утім, це не дивно: адже ходова не змінювалася. Зате в усіх ситуаціях підвіска працює збито та тихо.

[ + – ] В Україні оновлений Рено Меган 4 покоління офіційно пропонується тільки у вигляді седана Фото: Дмитрий Чабан

Плюси та мінуси оновленого Renault Megane

Рено Меган 4 покоління зберіг властиві моделі переваги, серед яких можна відзначити привабливий вигляд і співвідношення оснащення та ціни. При цьому він обзавівся сучаснішими функціями.

Плюси Рено Меган 2021

Респектабельніший вигляд

Нові функції

Якісні цифрові панелі

Співвідношення ціна/оснащення

Мінуси Рено Меган 2021

Конфігурація та отвір багажника

Плавність роботи силового агрегату на малих швидкостях

Відсутність деяких сучасних опцій

Технічні характеристики та ціна Renault Megane седан

Довжина — 4632 мм

Ширина з дзеркалами — 2058 мм

Висота — 1443 мм

Колісна база — 2711 мм

Дорожній просвіт — 136 мм

Обсяг багажника — 503-987 л

Тип двигуна — бензиновий, турбо, з прямим впорскування

Кількість циліндрів — 4

Об'єм двигуна — 1332 см3

Потужність двигуна — 110 кВт (150 к. с.)

Крутний момент — 250 Нм

Коробка передач — 7-ст. робот.

Витрата палива, траса-місто — 5,2-9,2 л/100 км

Макс. швидкість — 205 км/год

Обсяг паливного бака — 50 л

Електричне майбутнє Ranault Megane

Цілком можливо, що незабаром ми побачимо абсолютно інший Ranault Megane. Адже вже через пів року в Україні може з'явитися електричний кросовер Рено Меган із запасом ходу в 470 км. Крім цього, Фокус розповідав, що альтернативу седану складе новий електромобіль Renault Jiangling Yi, який уже вийшов на ринок, щоправда, поки як таксі або авто каршерінгу.