Оцифрований і турбований. Фокус провів тест-драйв оновленого седана Renault Megane 2021 року
Зміни в Рено Меган 2021 модельного року включають не тільки стилістичні, але й технічні рішення. Ми розповімо, до чого вони призвели, й опишемо свої враження про Renault Megane 4 після рестайлінгу.
На перший погляд, зміни, яких зазнала популярна в Україні модель, не настільки й помітні. Так, вони не впадають в око, але якимось невловимим чином надають седану свіжість і новизну.
До речі, офіційний імпортер називає його не інакше як Renault MEGANE Sedan, але, здається, це зайве. Адже авто з кузовами хетчбек і універсал в Україні офіційно не постачаються.
Екстер'єр Renault Megane 2021: рестайлінг приніс більше шику
Нехай габарити, форма та стилістика кузова знайомі з 2016 року — коли дебютував Меган четвертого покоління, але рестайлінг Renault Megane приніс нову обробку решітки радіатора, бамперів і "патрубки-обманки" вихлопної системи. Ці нововведення й роблять зовнішність оновленого Мегана одночасно більш спортивною та респектабельною.
Окремих слів заслуговує головна оптика. Її стилістика з великими світлодіодними скобами ходових вогнів знайома, ось тільки в нашому випадку ці елементи ще й дизайнерські. І йдуть вони разом із повністю світлодіодними фарами, обладнаними системою автоматичного управління дальнім світлом.
Працює ця система дуже коректно. Особливо зручно, що її не треба постійно активувати, як у багатьох інших машинах. Досить раз пересунути лівий підрульовий важіль вперед.
Щоравда, таке оформлення оновлений седан заслужив тільки в найдорожчому виконанні. Всього запропоновані три комплектації Renault Megane 2021:
- LIFE
- ZEN
- INTENSE
І, якщо вже заговорили про освітлення, варто відзначити підсвічування дверних ручок. Дуже зручна функція в темний час доби.
А ще одну корисну опцію цінуєш, підходячи до машини з зайнятими поклажею руками. Найбагатша комплектація Renault Megane 2021 включає функцію безконтактного відкривання багажника. Досить провести ногою під заднім бампером, і підпружинна кришка дуже швидко піднімається, відкриваючи відсік об'ємом 503 літри.
І начебто показник відмінний, ось тільки сам отвір невеликий, що накладає обмеження на розмір багажу. Це властиво багатьом седанам, а практичніші Меган хетчбек і Меган універсал ви можете привезти з-за кордону самостійно, але неофіційно.
Якщо ж скласти спинки заднього дивана, то обсяг багажника Рено Меган 2021 виростає до 987 літрів. Щоправда, рівної підлоги не виходить, а висока сходинка може заважати при перевезенні великогабаритного вантажу.
Оскільки кришка багажника не обладнана електроприводом (що й забезпечує таку спритність при відкриванні), закривати багажник Мегана доводиться вручну. Втім, це не викликає складнощів — кришка дуже легка, а потужні петлі заховані під оббивку і не впираються в багаж.
Інтер'єр оновленого Рено Меган 2021: цифрова передня панель
Високий багажник і похиле заднє скло седана помітно крадуть огляд назад. Маневрувати допомагає камера заднього виду та парктроніки з візуальними підказками. Причому вони працюють по всьому периметру автомобіля, повідомляючи про перешкоди не тільки спереду та ззаду, а й збоку.
Оглядовість уперед погіршується в дощ і сльоту, коли лівий "двірник" залишає великий неочищений сектор лобового скла біля передньої стійки. Втім, для складних ситуацій є система автоматичного паркування.
У русі добре допомагають системи моніторингу "сліпих зон" дзеркал і простору ззаду при русі заднім ходом. Перша компенсує те, що машини дуже рано знкають зі звужених дзеркал, а друга звуковим і візуальним сигналом вказує на перешкоду, яка наближається поперечним курсом. І це гарно виручає на забитих парковках.
У знайомому інтер'єрі Рено Меган 4 з'явилися досить приємні та сучасні елементи. Ось тільки отримати деякі з них можна, знову-таки, в найдорожчому виконанні INTENSE.
Тільки в цьому варіанті нову мультимедійну систему Easy Link можна за доплату замовити не з 7, а 9,3-дюймовим сенсорним екраном. А в пакеті з ним ще й повністю цифрову панель приладів діагоналлю 10,2 дюйма.
Обидва ці екрани створюють повністю цифрову передню панель і радують красивою графікою та чіткістю роботи. Чутливість екрану з вертикальною орієнтацією на центральній консолі не викликає нарікань — він дозволяє використовувати основні функції смартфонів за допомогою сервісів Android Auto і Apple CarPlay.
Щоправда, у деяких питаннях оновлений Renault Megane залишається досить консервативним.
Так, USB-роз'єми спереду та ззаду (всього 4 шт.) звичайні, а не сучасні Type-C. Бездротової зарядки теж немає. З іншого боку, це сподобається власникам більшості девайсів.
Та й не завжди авангардні рішення зручні. Ось, наприклад, навіть при наявності такого величезного сенсорного екрану управління клімат-контролем здійснюється механічними кнопками й обертовими ручками. Ними набагато простіше користуватися в русі, особливо на нерівній дорозі.
А ось із напоями слід бути обережними. Підстаканники на центральному тунелі розташовані високо і вони неглибокі. Тому стаканчики в них (особливо високі) сильно заважають користуватися важелем.
Новинки під капотом Renault Megane 2021: двигуни та витрата палива
Оновлений седан Рено Меган 4 обзавівся й новими силовими агрегатами. І бензиновий 1,3-літровий турбомотор у парі з роботом EDC (Efficient Dual Clutch) з подвійним "мокрим" зчепленням під капотом нашої машини — якраз із їхнього числа.
Його заявлена витрата палива — 5,2 літра по трасі та 9,2 в місті. Ми орієнтувалися на другий показник. І приблизно так — до 10 літрів у київських заторах — він і виростав. Тому що середній показник за час тесту, за даними маршрутного комп'ютера, плавав у межах 8,3-8,7 літра на сотню. Непогано, враховуючи, що часом ми "навалювали".
Коли в справу вступає турбіна, оновлений Megane стає дуже бадьорим. Він упевнено розганяється, коробка перемикається швидко та непомітно як угору, так і вниз. І ніяких незручностей із обгонами або випередженнями не виникає. Чого не скажеш про спокійну їзду в місті.
Коли треба різко прискоритися, щоб проскочити перехрестя або вскочити в сусідній ряд із дуже низькою швидкості або практично зупинившись, виникає заминка. Така пауза властива подібним трансмісіям, але тут вона посилюється слабкою тягою бензинового двигуна нижче 1500 об/хв. Тому в місті часом виникають не дуже приємні ситуації при різких маневрах.
В якійсь мірі передбачити їх і уникнути допомагає ручний режим перемикання або перехід у режим Sport. Щоравда, в останньому випадку доводиться миритися з тим, що мотор навіть на малих швидкостях працює на вищих оборотах.
Зате коробка активніше підіграє зниженими передачами при гальмуванні. Хоча вона підставляє їх і тримає знижену на затяжному спуску і в звичайному режимі MySense.
Рено Меган седан: двигуни та коробки
- Бензин, 1,6 л (115 к.с.), варіатор CVT
- Бензин, 1,3 л (150 к.с.), робот. EDC7
- Дизель, 1,5 л (115 к.с.), механіка, 6-ст.
- Дизель, 1,5 л (115 к.с.), робот. EDC7
Тільки найдорожча комплектація оновленого Renault Megane 2021 включає систему вибору режимів руху та налаштувань Renault Multi-Sense. Раніше їх було п'ять, тепер три, зате всі вони повністю зрозумілі:
- Eco
- Sport
- MySense
І якщо "Економічний" і "Спортивний" режими очікувано роблять відгук авто більш млявим або гострим, то третій режим дозволяє зібрати власну конфігурацію. Наприклад, вибрати "класичне" розташування приладів на щитку, зробити максимально пружним кермо та гучним вихлоп. Тепер можна їхати в помірному ритмі, але отримувати кращий зворотний зв'язок на кермі та приємний рокіт вихлопу.
Ціна Рено Меган седан - 487 900 — 687 400. *
* На момент проведення тест-драйву
На підвіску ніякого впливу обраний режим не робить. Досить комфортна ходова навіть допускає розгойдування на нерівній дорозі. А ось дрібні нерівності сильніше відчуваються на машині з опціональними 17-дюймовими колісними дисками (в базі на 16 дюймів). І на таких колесах у повороті задня частина машини, як і раніше, трохи зістрибує на нерівностях. Утім, це не дивно: адже ходова не змінювалася. Зате в усіх ситуаціях підвіска працює збито та тихо.
Плюси та мінуси оновленого Renault Megane
Рено Меган 4 покоління зберіг властиві моделі переваги, серед яких можна відзначити привабливий вигляд і співвідношення оснащення та ціни. При цьому він обзавівся сучаснішими функціями.
Плюси Рено Меган 2021
- Респектабельніший вигляд
- Нові функції
- Якісні цифрові панелі
- Співвідношення ціна/оснащення
Мінуси Рено Меган 2021
- Конфігурація та отвір багажника
- Плавність роботи силового агрегату на малих швидкостях
- Відсутність деяких сучасних опцій
Технічні характеристики та ціна Renault Megane седан
- Довжина — 4632 мм
- Ширина з дзеркалами — 2058 мм
- Висота — 1443 мм
- Колісна база — 2711 мм
- Дорожній просвіт — 136 мм
- Обсяг багажника — 503-987 л
- Тип двигуна — бензиновий, турбо, з прямим впорскування
- Кількість циліндрів — 4
- Об'єм двигуна — 1332 см3
- Потужність двигуна — 110 кВт (150 к. с.)
- Крутний момент — 250 Нм
- Коробка передач — 7-ст. робот.
- Витрата палива, траса-місто — 5,2-9,2 л/100 км
- Макс. швидкість — 205 км/год
- Обсяг паливного бака — 50 л
Електричне майбутнє Ranault Megane
Цілком можливо, що незабаром ми побачимо абсолютно інший Ranault Megane. Адже вже через пів року в Україні може з'явитися електричний кросовер Рено Меган із запасом ходу в 470 км. Крім цього, Фокус розповідав, що альтернативу седану складе новий електромобіль Renault Jiangling Yi, який уже вийшов на ринок, щоправда, поки як таксі або авто каршерінгу.