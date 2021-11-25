Перші зображення найдивовижнішого позашляховика Skoda: він електричний і шестиколісний

Skoda Luniaq може проїхати 125 км без підзарядки. Він розрахований на 1000 кг вантажу.

Skoda презентувала свою найбільш нестандартну та футуристичну модель Luniaq. Саме так назвали проект місяцехода для обслуговування бази на супутнику Землі. Про це повідомляє сайт Motor1.

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Новий Luniaq розроблений на замовлення Skoda стилістом Томасом Русеком зі студії Xtend Design. Шестиколісний місяцехід розрахований на чотирьох осіб і побудований на платформі NASA MMSEV (її раніше використовували при створенні кількох варіантів експериментальних місячних транспортних засобів).

[ + – ] Безповітряні шини не бояться проколу Фото: Motor1.com

По суті, це капсула на колесах із великим панорамним вікном і люком ззаду. У дизайні присутні елементи електрокросовера Skoda Enyaq.

Конструкцію Skoda Luniaq непогано продумали. Замість скла використаний спеціальний прозорий алюміній – він набагато міцніший і стійкіший до пошкоджень. А прошарок із поліуретану захищає від сонячної радіації.

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Огляд на всі 360 градусів покращує система камер. Крім того, використані безповітряні шини Michelin, яким не страшний прокол.

[ + – ] Замість скла використано прозорий алюміній. Фото: Motor1.com

Точні характеристики Skoda Luniaq не розголошують, але відомо, що електричні місяцеходи NASA MMSEV розраховані на навантаження 1000 кг і можуть розганятися до 10 км/год. Запас ходу становить 125 км.

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