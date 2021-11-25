Первые изображения самого удивительного внедорожника Skoda: он электрический и шестиколесный
Skoda Luniaq способен проехать 125 км без подзарядки. Он рассчитан на 1000 кг груза.
Skoda презентовала свою самую нестандартную и самую футуристическую модель Luniaq. Именно так назвали проект лунохода для обслуживания базы на спутнике Земли. Об этом сообщает сайт Motor1.
Новый Luniaq разработан по заказу Skoda стилистом Томасом Русеком из студии Xtend Design. Шестиколесный луноход рассчитан на четырех человек и построен на платформе NASA MMSEV (она ранее использовалась при создании нескольких вариантов экспериментальных лунных транспортных средств).
По сути, это капсула на колесах с большим панорамным окном и люком сзади. В дизайне присутствуют элементы электрокроссовера Skoda Enyaq.
Конструкцию Skoda Luniaq неплохо продумали. Вместо стекол использован специальный прозрачный алюминий – он гораздо прочнее и стойкий к повреждениям. А прослойка из полиуретана защищает от солнечной радиации.Важно
Обзор на все 360 градусов улучшает система камер. Кроме того, использованы безвоздушные шины Michelin, которым не страшен прокол.
Точные характеристики Skoda Luniaq не разглашают, но известно, что электрические луноходы NASA MMSEV рассчитаны на нагрузку в 1000 кг и могут разгоняться до 10 км/ч. Запас хода составляет 125 км.
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