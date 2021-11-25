Первые изображения самого удивительного внедорожника Skoda: он электрический и шестиколесный

Skoda Luniaq способен проехать 125 км без подзарядки. Он рассчитан на 1000 кг груза.

Skoda презентовала свою самую нестандартную и самую футуристическую модель Luniaq. Именно так назвали проект лунохода для обслуживания базы на спутнике Земли. Об этом сообщает сайт Motor1.

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Новый Luniaq разработан по заказу Skoda стилистом Томасом Русеком из студии Xtend Design. Шестиколесный луноход рассчитан на четырех человек и построен на платформе NASA MMSEV (она ранее использовалась при создании нескольких вариантов экспериментальных лунных транспортных средств).

[ + – ] Безвоздушные шины не боятся прокола Фото: Motor1.com

По сути, это капсула на колесах с большим панорамным окном и люком сзади. В дизайне присутствуют элементы электрокроссовера Skoda Enyaq.

Конструкцию Skoda Luniaq неплохо продумали. Вместо стекол использован специальный прозрачный алюминий – он гораздо прочнее и стойкий к повреждениям. А прослойка из полиуретана защищает от солнечной радиации.

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Обзор на все 360 градусов улучшает система камер. Кроме того, использованы безвоздушные шины Michelin, которым не страшен прокол.

[ + – ] Вместо стекол использован прозрачный алюминий Фото: Motor1.com

Точные характеристики Skoda Luniaq не разглашают, но известно, что электрические луноходы NASA MMSEV рассчитаны на нагрузку в 1000 кг и могут разгоняться до 10 км/ч. Запас хода составляет 125 км.

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