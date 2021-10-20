Представлены шины будущего: им не нужна подкачка и не страшны проколы

Шины Michelin Uptis не накачаны воздухом, а потому прокол им не опасен. Продажи стартуют с 2024 года.

Michelin презентовал революционную безвоздушную шину Uptis для легковых автомобилей. Старт ее производства запланирован на 2024 год и в перспективе она может вытеснить традиционные покрышки. Об этом пишет Auto Express.

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Безвоздушные шины Michelin разрабатывают с 2005 года – французская компания вложила миллионы евро в инновационный проект. Некоторые их модели уже продаются, но доступны преимущественно для спецтехники и багги.

[ + – ] У покрышки - жесткий каркас из резины и фибергласа Фото: Michelin

Michelin Uptis (и другие безвоздушные шины) не накачивают воздухом. Вместо этого предусмотрен специальный каркас из прочной резины, усиленный фибергласом.

Таким шинам не страшен прокол, а еще отпадает необходимость в их подкачке и проверке давления. Они более долговечны – особенно в регионах с плохими дорогами или на бездорожье.

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Тем не менее, конструкция все же имеет и ряд недостатков. Безвоздушные шины больше нагреваются, а еще они существенно жестче, чем обычные покрышки.

[ + – ] Комфорт езды с Michelin Uptis не хуже, чем с традиционными шинами Фото: Michelin

Впрочем, в Michelin утверждают, что смогли добиться приемлемого комфорта езды. Во время недавних демонстрационных тестов автомобилисты не заметили разницы между Uptis и обычными шинами Michelin.

Первыми купить шины Michelin Uptis смогут в странах Юго-Восточной Азии, где качество дорог оставляет желать лучшего. Со временем они появятся в других регионах планеты. В Michelin считают, что Uptis совершит революцию на рынке подобно первых шинам конца XIX века или радиальным покрышкам, появившимся в 40-х годах.

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