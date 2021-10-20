Представлені шини майбутнього: їм не потрібне підкачування і не страшні проколи
Шини Michelin Uptis не накачані повітрям, а тому прокол їм не небезпечний. Продажі стартують з 2024 року.
Michelin презентував революційну безповітряну шину Uptis для легкових автомобілів. Старт її виробництва запланований на 2024 рік і в перспективі вона може витіснити традиційні покришки. Про це пише Auto Express.
Безповітряні шини Michelin розробляють з 2005 року — французька компанія вклала мільйони євро в інноваційний проєкт. Деякі їхні моделі вже продаються, але доступні переважно для спецтехніки і баггі.
Michelin Uptis (та інші безповітряні шини) не накачують повітрям. Замість цього передбачений спеціальний каркас з міцної гуми, посилений фібергласом.
Таким шинам не страшний прокол, а ще відкидає необхідність у їх підкачуванні і перевірці тиску. Вони більш довговічні — особливо в регіонах з поганими дорогами або на бездоріжжі.Важливо
Проте, конструкція все ж має і низку недоліків. Безповітряні шини більше нагріваються, а ще вони істотно жорсткіші, ніж звичайні покришки.
Втім, у Michelin стверджують, що змогли досягти прийнятного комфорту їзди. Під час нещодавніх демонстраційних тестів автомобілісти не помітили різниці між Uptis і звичайними шинами Michelin.
Першими придбати шини Michelin Uptis зможуть у країнах Південно-Східної Азії, де якість доріг залишає бажати кращого. Згодом вони з'являться в інших регіонах планети. У Michelin вважають, що Uptis зробить революцію на ринку подібно до перших шин кінця XIX століття або радіальних покришок, що з'явилися в 40-х роках.
Раніше Фокус розповідав про інноваційний автопілот від General Motors. Його вважають одним з кращих у світі.