Представлені шини майбутнього: їм не потрібне підкачування і не страшні проколи

Шини Michelin Uptis не накачані повітрям, а тому прокол їм не небезпечний. Продажі стартують з 2024 року.

Michelin презентував революційну безповітряну шину Uptis для легкових автомобілів. Старт її виробництва запланований на 2024 рік і в перспективі вона може витіснити традиційні покришки. Про це пише Auto Express.

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Безповітряні шини Michelin розробляють з 2005 року — французька компанія вклала мільйони євро в інноваційний проєкт. Деякі їхні моделі вже продаються, але доступні переважно для спецтехніки і баггі.

[ + – ] У покришки — жорсткий каркас з гуми і фібергласу Фото: Michelin

Michelin Uptis (та інші безповітряні шини) не накачують повітрям. Замість цього передбачений спеціальний каркас з міцної гуми, посилений фібергласом.

Таким шинам не страшний прокол, а ще відкидає необхідність у їх підкачуванні і перевірці тиску. Вони більш довговічні — особливо в регіонах з поганими дорогами або на бездоріжжі.

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Проте, конструкція все ж має і низку недоліків. Безповітряні шини більше нагріваються, а ще вони істотно жорсткіші, ніж звичайні покришки.

[ + – ] Комфорт їзди з Michelin Uptis не гірший, ніж з традиційними шинами Фото: Michelin

Втім, у Michelin стверджують, що змогли досягти прийнятного комфорту їзди. Під час нещодавніх демонстраційних тестів автомобілісти не помітили різниці між Uptis і звичайними шинами Michelin.

Першими придбати шини Michelin Uptis зможуть у країнах Південно-Східної Азії, де якість доріг залишає бажати кращого. Згодом вони з'являться в інших регіонах планети. У Michelin вважають, що Uptis зробить революцію на ринку подібно до перших шин кінця XIX століття або радіальних покришок, що з'явилися в 40-х роках.

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