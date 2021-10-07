Краще, ніж у Tesla: General Motors представили інноваційний автопілот (відео)
Система Ultra Cruise з'явиться на кількох моделях Cadillac у 2023 році. Розробники стверджують, що вона досконаліша, ніж автопілот Tesla.
Концерн General Motors презентував систему автономного кермування Ultra Cruise. Автопілот здатний самостійно управляти автомобілем у 95% випадків. Про це повідомляє офіційний сайт GM.
Ultra Cruise — еволюція системи Super Cruise, якою вже кілька років оснащують моделі General Motors. Новий автопілот запропонують серійним авто з 2023 року. Першими його отримають кілька моделей Cadillac і, зокрема, електрокросовер Lyriq.
Як і Super Cruise, нова система враховує камери, сенсори і радар, але тепер їх доповнили лазерним далекоміром — лідаром. Вони забезпечують 360-градусний огляд і створюють тривимірну модель навколишнього середовища. До слова, автопілот Tesla лідара не обладнаний.
Автопілот Ultra Cruise розпізнає інші автомобілі, пішоходів, велосипедистів, а також сигнали світлофора і дорожню розмітку. Він здатний підтримувати дозволену швидкість і дистанцію до автомобіля, що їде попереду, а також повертати, міняти смугу руху і самостійно паркуватися.
У General Motors стверджують, що Ultra Cruise готова працювати практично на всіх асфальтованих дорогах США та Канади — була опрацьована дорожня мережа загальною протяжністю 3,2 млн км. За умов увімкеного автопілота водієві навіть не потрібно тримати руки на кермі, але в разі крайньої необхідності Ultra Cruise все ж попросить взяти керування на себе.
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