Лучше, чем у Tesla: General Motors представили инновационный автопилот (видео)

Система Ultra Cruise появится на нескольких моделях Cadillac в 2023 году. Разработчики утверждают, что она совершеннее автопилота Tesla.

Концерн General Motors презентовал систему автономного вождения Ultra Cruise. Автопилот способен самостоятельно управлять автомобилем в 95% случаев. Об этом сообщает официальный сайт GM.

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Ultra Cruise – эволюция системы Super Cruise, которой уже несколько лет оснащают модели General Motors. Новый автопилот предложат серийным авто с 2023 года. Первыми его получат несколько моделей Cadillac и, в частности, электрокроссовер Lyriq.

[ + – ] Одним из первых новую технологию получит электрокроссовер Cadillac Lyriq Фото: General Motors

Как и Super Cruise, новая система включает камеры, сенсоры и радар, но теперь их дополнили лазерным дальномером — лидаром. Они обеспечивают 360-градусный обзор и создают трехмерную модель окружающей среды. К слову, автопилот Tesla лидаром не оснащен.

Автопилот Ultra Cruise распознает другие автомобили, пешеходов, велосипедистов, а также сигналы светофора и дорожную разметку. Он способен поддерживать разрешенную скорость и дистанцию до едущего впереди авто, а также поворачивать, менять полосу движения и самостоятельно парковаться.

[ + – ] Ultra Cruise может работать практически на всех асфальтированных дорогах США и Канады

В General Motors утверждают, что Ultra Cruise готова работать практически на всех асфальтированных дорогах США и Канады – была проработана дорожная сеть общей протяженностью 3,2 млн км. При включенном автопилоте от водителя даже не требуется держать руки на руле, но в случае крайней необходимости Ultra Cruise все же попросит взять управление на себя.

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