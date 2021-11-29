Nissan випустить два десятки гібридів та електромобілів: частину з них уже показали

У планах Nissan — електрокари та гібриди різних класів. Також компанія інвестує в акумуляторну батарею абсолютно нового типу.

Nissan починає масштабну програму електрифікації своєї лінійки, названу Ambition 2030. Японський автогігант анонсував відразу 23 "зелені" моделі до 2030 року — 15 електромобілів і 8 гібридів. Про це повідомляє офіційний сайт бренду.

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У найближчі п'ять років Nissan інвестує 2 трильйони єн ($17,6 млрд) в електрифікацію. У 2026 році гібриди й електромобілі становитимуть 75% усіх проданих Nissan у Європі, 55% — у Японії та 40% — у США та Китаї.

[ + – ] Акумуляторні батареї для електрокарів планують здешевити на 65% Фото: Nissan

Частину електрокарів уже розсекретили у вигляді концептів — усі вони оснащені силовою установкою e-4ORCE від Nissan Ariya з двома моторами та повним приводом. Зокрема, показали:

електричний пікап Nissan Surf-Out;

компактний електрокросовер Nissan Chill-Out — він стане наступником популярного Leaf;

сімейний електрокросовер Nissan Hang-Out із зсувними дверима;

спортивний родстер Nissan Max-Out.

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Ще одним важливим завданням для себе керівництво Nissan бачить зниження вартості акумуляторів на 65% до 2028 року. Цього досягнуть за рахунок відмови від використання в їхній конструкції недешевого кобальту.

[ + – ] Nissan Surf-Out [ + – ] Nissan Chill-Out [ + – ] Nissan Hang-Out [ + – ] Nissan Max-Out

Крім того, японська компанія розробляє інноваційні твердотільні батареї. Вони безпечніші, заряджаються швидше та легше піддаються утилізації. У 2024 році запустять експериментальне підприємство з випуску таких батарей у Йокогамі, а через чотири роки ними оснастять першу електричну модель.

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