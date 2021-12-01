Самый быстрый в мире электробайк разогнали до рекордных 455 км/ч (видео)

Электрический мотоцикл Voxan побил сразу 21 рекорд скорости. Управлял им известный мотогонщик Макс Бьяджи.

Установлен новый мировой рекорд скорости среди электрических мотоциклов весом до 300 кг. Спортбайк Voxan Wattman разогнался до 455,737 км/ч и существенно превзошел свое же прошлогоднее достижение в 408 км/ч. Об этом пишет сайт Autoevolution.

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[ + – ] Спортбайк развил 455,737 км/ч на взлетно-посадочной полосе Фото: autoevolution.com

Управлял электробайком шестикратный чемпион мира по мотогонкам Макс Бьяджи. Рекорд установили на взлетно-посадочной полосе аэродрома Центра Кеннеди во Флориде (именно там совершали посадку космические корабли Space Shuttle).

[ + – ] Управлял мотоциклом знаменитый гонщик Макс Бьяджи Фото: autoevolution.com

Voxan Wattman совершил два заезда в разные стороны с перерывом в полчаса, как того требуют правила. Рекордом записали средний результат за двух попытки.

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Кроме того, Макс Бьяджи разогнал спортбайк до 369,626 км/ч со снятым обтекателем – это достижение также зафиксировали. Всего же Voxan побил уже 21 мировой рекорд.

[ + – ] Мотоцикл оснащен 429-сильным электромотором

Электробайк Voxan Wattman разработала французская компания Venturi. Он оснащен мотором от болида Формулы-Е Mercedes EQ, мощность которого равна 429 л. с., а максимальный крутящий момент – 1000 Н∙м. Мотоциклу весом менее 300 кг этого более, чем достаточно.

Ранее Фокус рассказывал о рекорде скорости среди электромобилей. Его установили на болиде с двигателями Tesla. А также о том, что украинец Сергей Малик на электромотоцикле "Днепр" установил мировой рекорд скорости.