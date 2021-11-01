Быстрее Bugatti: установлен новый мировой рекорд скорости среди электромобилей (видео)
Little Giant оснастили двумя доработанными моторами Tesla. Его создатели не собираются останавливаться на достигнутом и обещают новые рекорды.
В США побили мировой рекорд скорости среди электромобилей. Специально созданный болид Little Giant показал впечатляющий результат – 568 км/ч. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Рекорд установили в штате Юта на дне высохшего соляного озера Бонневиль – это культовое место для фанатов скорости во всем мире. К слову, совсем недавно там отметился очередным рекордом и украинец.Важно
Следует отметить, что 568 км/ч – это средний результат по результатам двух заездов в разные стороны. Таковы требования правил, ведь нужно исключить влияние ветра на результат.
Максимальная же скорость составила 574,5 км/ч – это уровень современных турбовинтовых лайнеров вроде Ан-140. Little Giant оказался на 19 км/ч быстрее предыдущего рекордсмена. Для сравнения: знаменитый Bugatti Chiron развивает 440 км/ч в самой быстрой версии.
Болид построила американская команда Vesco 444 reVolt Systems. Он оснащен двумя серьезно доработанными электромоторами Tesla и литий-ионной батареей. Сигарообразный кузов выполнен из углеволокна.
Американцы не собираются останавливаться на достигнутом. В планах – доработать Little Giant и разогнать его до 640 км/ч.
Ранее Фокус рассказывал об еще одном рекордном достижении – электромобиль Toyota Mirai попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря огромному запасу хода.