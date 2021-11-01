Швидше за Bugatti: встановлено новий світовий рекорд швидкості серед електромобілів (відео)

Little Giant оснастили двома доопрацьованими двигунами Tesla. Його творці не збираються зупинятися на досягнутому та обіцяють нові рекорди.

У США побили світовий рекорд швидкості серед електромобілів. Спеціально створений болід Little Giant показав приголомшливий результат – 568 км/год. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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[ + – ] Максимальна зафіксована швидкість Little Giant – 574,5 км/год. Фото: carscoops.com

Рекорд встановили у штаті Юта на дні висохлого соляного озера Бонневіль – це культове місце для фанатів швидкості у всьому світі. До речі, нещодавно там відзначився черговим рекордом і українець.

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Варто зазначити, що 568 км/год – це середній результат за результатами двох заїздів у різні боки. Такими є вимоги правил, адже потрібно виключити вплив вітру на результат.

[ + – ] Little Giant оснащений двома моторами Tesla Фото: carscoops.com

Максимальна швидкість становила 574,5 км/год – це рівень сучасних турбогвинтових лайнерів на кшталт Ан-140. Little Giant виявився на 19 км/год швидше за попереднього рекордсмена. Для порівняння: знаменитий Bugatti Chiron розвиває 440 км/год у найшвидшій версії.

Болід збудувала американська команда Vesco 444 reVolt Systems. Він оснащений двома серйозно доопрацьованими електромоторами Tesla та літій-іонною батареєю. Сигароподібний кузов виконаний із вуглеволокна.

[ + – ] Творці електрокара обіцяють нові рекорди

Американці не збираються зупинятися на досягнутому. У планах – доопрацювати Little Giant та розігнати його до 640 км/год.

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