Швидше за Bugatti: встановлено новий світовий рекорд швидкості серед електромобілів (відео)
Little Giant оснастили двома доопрацьованими двигунами Tesla. Його творці не збираються зупинятися на досягнутому та обіцяють нові рекорди.
У США побили світовий рекорд швидкості серед електромобілів. Спеціально створений болід Little Giant показав приголомшливий результат – 568 км/год. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Рекорд встановили у штаті Юта на дні висохлого соляного озера Бонневіль – це культове місце для фанатів швидкості у всьому світі. До речі, нещодавно там відзначився черговим рекордом і українець.Важливо
Варто зазначити, що 568 км/год – це середній результат за результатами двох заїздів у різні боки. Такими є вимоги правил, адже потрібно виключити вплив вітру на результат.
Максимальна швидкість становила 574,5 км/год – це рівень сучасних турбогвинтових лайнерів на кшталт Ан-140. Little Giant виявився на 19 км/год швидше за попереднього рекордсмена. Для порівняння: знаменитий Bugatti Chiron розвиває 440 км/год у найшвидшій версії.
Болід збудувала американська команда Vesco 444 reVolt Systems. Він оснащений двома серйозно доопрацьованими електромоторами Tesla та літій-іонною батареєю. Сигароподібний кузов виконаний із вуглеволокна.
Американці не збираються зупинятися на досягнутому. У планах – доопрацювати Little Giant та розігнати його до 640 км/год.
Раніше Фокус розповідав про ще одне рекордне досягнення — електромобіль Toyota Mirai потрапив до Книги рекордів Гіннеса завдяки величезному запасу ходу.