Гіперкар Bugatti Chiron знімуть із виробництва, незважаючи на високий попит

Усього планують випустити рівно 500 Bugatti Chiron. Наступник моделі очікується за три роки.

Виробництво надшвидкісного Bugatti Chiron наближається до кінця. Швидше за все, останні екземпляри гіперкара випустять уже в 2022 році. Про це повідомляє сайт Motor1.

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[ + – ] Попит на недешеву модель залишається високим Фото: Motor1.com

Представники Bugatti повідомили, що планують випустити ще лише 40 Chiron, навіть незважаючи на те, що попит на модель залишається досить високим. Так, за поточний рік зібрали вже понад 160 авто. Фінальними стануть купе у версіях Pur Sport та Super Sport.

Справа в тому, що Bugatti Chiron спочатку планувався, як ексклюзивна лімітована модель — її тираж складе рівно 500 екземплярів. Перші Bugatti Chiron поставили клієнтам у 2017 році, а в березні цього року випустили 300-й автомобіль.

[ + – ] Bugatti Chiron Pur Sport із доопрацьованою підвіскою Фото: Motor1.com

Нагадаємо, що стандартний гіперкар Bugatti Chiron і версія Pur Sport оснащені 8,0-літровим 1 500-сильним W16 із чотирма турбінами. Вони здатні розігнатися до 100 км/год за 2,5 с. та розвинути 420 км/год. Ціни стартують із 2,5 мільйонів євро.

Bugatti Chiron Super Sport дещо потужніший (1 600 к. с.) і з покращеною аеродинамікою. Таке купе розганяється до 440 км/год і коштує 3,2 млн євро.

[ + – ] Bugatti Chiron Super Sport розвиває 440 км/год Фото: Motor1.com

Про наступника Chiron поки що нічого не відомо. Очікується, що представлять новий Bugatti у 2024 році, і він буде електрифікований. У розробці моделі візьме участь хорватська компанія Rimac, яка нещодавно стала співвласником Bugatti.

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