Гиперкар Bugatti Chiron снимут с производства, несмотря на высокий спрос

Всего планируют выпустить ровно 500 Bugatti Chiron. Преемник модели ожидается через три года.

Производство сверхскоростного Bugatti Chiron близится к концу. Скорее всего, последние экземпляры гиперкара выпустят уже в 2022 году. Об этом сообщает сайт Motor1.

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[ + – ] Спрос на недешевую модель остается высоким Фото: Motor1.com

Представители Bugatti сообщили, что планируют выпустить еще лишь 40 Chiron, даже несмотря на то, что спрос на модель остается довольно-таки высоким. Так, за нынешний год собрали уже свыше 160 авто. Финальными станут купе в версиях Pur Sport и Super Sport.

Дело в том, что Bugatti Chiron изначально планировался, как эксклюзивная лимитированная модель – ее тираж составит ровно 500 экземпляров. Первые Bugatti Chiron поставили клиентам в 2017 году, а в марте нынешнего года выпустили 300-й автомобиль.

[ + – ] Bugatti Chiron Pur Sport с доработанной подвеской Фото: Motor1.com

Напомним, что стандартный гиперкар Bugatti Chiron и версия Pur Sport оснащены 8,0-литровым 1500-сильным W16 с четырьмя турбинами. Они способны разогнаться до 100 км/ч за 2,5 с и развить 420 км/ч. Цены стартуют с 2,5 миллиона евро.

Bugatti Chiron Super Sport несколько мощнее (1600 л. с.) и с улучшенной аэродинамикой. Такое купе разгоняется до 440 км/ч и стоит 3,2 млн евро.

[ + – ] Bugatti Chiron Super Sport развивает 440 км/ч Фото: Motor1.com

О преемнике Chiron пока ничего не известно. Ожидается, что представят новый Bugatti в 2024 году и он будет электрифицирован. В разработке модели примет участие хорватская компания Rimac, недавно ставшая совладельцем Bugatti.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине создали клон Bugatti Chiron. Автомобиль выставили на продажу.