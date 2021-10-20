Українці створили копію гіперкара Bugatti Chiron
Донором для клону Bugatti послужив Hyundai Coupe. Наразі нестандартний автомобіль виставлено на продаж.
У Києві виявлено дуже незвичайний Hyundai Coupe 2008 року. Українські майстри перетворили недороге купе в оригінальний клон Bugatti Chiron. Про це пише сайт ТопЖир.
Hyundai Coupe отримав повністю новий кузов зі склопластику. Тепер корейське купе нагадує Bugatti Chiron — у нього схожі фари, підковоподібна решітка радіатора і повітрозабірники в боковинах. Ззаду з'явилися тоненькі ліхтарі, дифузор і дві вихлопні труби.
Хоча пропорції в авто зовсім не такі, як в ексклюзивного середньомоторного гіперкара. Та й салон Hyundai Coupe не зазнав радикальних змін — його тільки обробили більш дорогою шкірою.
Копія Bugatti Chiron, звичайно, і близько не така швидка, як оригінал. Купе оснащене скромним 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 138 к. с. і 4-ступеневою автоматичною КПП.
Наразі клон Bugatti виставлено на продаж. За автомобіль з пробігом 122 тис. км просять 22 200 доларів. Для довідки: придбати Bugatti Chiron можна за ціною від 2,5 млн. євро, і навіть заміна масла в ньому обійдеться дорожче, ніж коштує український клон гіперкара.
Раніше Фокус розповідав, що компанія Bugatti змінила власника і перейшла під контроль Porsche і Rimac. Модельний ряд марки незабаром розширять.