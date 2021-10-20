Украинцы создали копию гиперкара Bugatti Chiron

Донором для клона Bugatti послужил Hyundai Coupe. Сейчас нестандартный автомобиль выставлен на продажу.

В Киеве обнаружен очень необычный Hyundai Coupe 2008 года. Украинские мастера превратили недорогое купе в оригинальный клон Bugatti Chiron. Об этом пишет сайт ТопЖыр.

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Hyundai Coupe получил полностью новый кузов из стеклопластика. Теперь корейское купе напоминает Bugatti Chiron – у него схожие фары, подковообразная решетка радиатора и воздухозаборники в боковинах. Сзади появились тоненькие фонари, диффузор и две выхлопных трубы.

[ + – ] В основе авто лежит Hyundai Coupe 2008 года Фото: auto.ria.com

Хотя пропорции у авто совсем не такие, как у эксклюзивного среднемоторного гиперкара. Да и салон Hyundai Coupe не претерпел радикальных изменений – его только отделали более дорогой кожей.

[ + – ] Клон Bugatti Chiron оснащен 2,0-литровым двигателем Фото: auto.ria.com

Копия Bugatti Chiron, конечно, и близко не такая быстрая, как оригинал. Купе оснащено скромным 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 138 л. с. и 4-ступенчатой автоматической КПП.

[ + – ] Салон перетянули более дорогой кожей Фото: auto.ria.com

Сейчас клон Bugatti выставлен на продажу. За автомобиль с пробегом 122 тыс. км просят 22 200 долларов. Для справки: купить Bugatti Chiron можно по цене от 2,5 млн. евро и даже замена масла в нем обойдется дороже, чем стоит украинский клон гиперкара.

Ранее Фокус рассказывал, что компания Bugatti сменила владельца и перешла под контроль Porsche и Rimac. Модельный ряд марки вскоре расширят.