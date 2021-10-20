Украинцы создали копию гиперкара Bugatti Chiron
Донором для клона Bugatti послужил Hyundai Coupe. Сейчас нестандартный автомобиль выставлен на продажу.
В Киеве обнаружен очень необычный Hyundai Coupe 2008 года. Украинские мастера превратили недорогое купе в оригинальный клон Bugatti Chiron. Об этом пишет сайт ТопЖыр.
Hyundai Coupe получил полностью новый кузов из стеклопластика. Теперь корейское купе напоминает Bugatti Chiron – у него схожие фары, подковообразная решетка радиатора и воздухозаборники в боковинах. Сзади появились тоненькие фонари, диффузор и две выхлопных трубы.
Хотя пропорции у авто совсем не такие, как у эксклюзивного среднемоторного гиперкара. Да и салон Hyundai Coupe не претерпел радикальных изменений – его только отделали более дорогой кожей.
Копия Bugatti Chiron, конечно, и близко не такая быстрая, как оригинал. Купе оснащено скромным 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 138 л. с. и 4-ступенчатой автоматической КПП.
Сейчас клон Bugatti выставлен на продажу. За автомобиль с пробегом 122 тыс. км просят 22 200 долларов. Для справки: купить Bugatti Chiron можно по цене от 2,5 млн. евро и даже замена масла в нем обойдется дороже, чем стоит украинский клон гиперкара.
Ранее Фокус рассказывал, что компания Bugatti сменила владельца и перешла под контроль Porsche и Rimac. Модельный ряд марки вскоре расширят.