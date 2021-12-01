Найшвидший у світі електробайк розігнали до рекордних 455 км/год (відео)

Електричний мотоцикл Voxan побив одразу 21 рекорд швидкості. Керував ним відомий мотогонщик Макс Б'яджі.

Встановлено новий світовий рекорд швидкості серед електричних мотоциклів завважки 300 кг. Спортбайк Voxan Wattman розігнався до 455,737 км/год і суттєво перевершив своє ж торішнє досягнення у 408 км/год. Про це пише сайт Autoevolution.

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[ + – ] Спортбайк розвинув 455,737 км/год на злітно-посадковій смузі Фото: autoevolution.com

Керував електробайком шестиразовий чемпіон світу з мотоперегонів Макс Б'яджі. Рекорд встановили на злітно-посадковій смузі аеродрому Центру Кеннеді у Флориді (саме там робили посадку космічні кораблі Space Shuttle).

[ + – ] Управляв мотоциклом знаменитий гонщик Макс Б'яджі Фото: autoevolution.com

Voxan Wattman здійснив два заїзди в різні боки з перервою в пів години, як того вимагають правила. Рекордом записали середній результат за дві спроби.

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Крім того, Макс Б'яджі розігнав спортбайк до 369,626 км/год зі знятим обтічником – це досягнення також зафіксували. Загалом Voxan побив уже 21 світовий рекорд.

[ + – ] Мотоцикл оснащений 429-сильним електромотором

Електробайк Voxan Wattman розробила французька компанія Venturi. Він оснащений двигуном від боліда Формули-Е Mercedes EQ, потужність якого дорівнює 429 к. с., а максимальний крутний момент — 1000 Н∙м. Мотоциклу завважки менше 300 кг цього більш ніж достатньо.

Раніше Фокус розповідав про рекорд швидкості серед електромобілів. Його встановили на боліді із двигунами Tesla. А також, що українець Сергій Малик на електромотоциклі "Дніпро" встановив світовий рекорд швидкості.