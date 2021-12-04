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Культовый спорткар Toyota превратили в эффектный внедорожник (видео)

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Кроссовер Toyota, Toyota Supra, внедорожник Toyota, тюнинг Toyota Supra
Фото: Motor1.com | Клиренс Toyota Supra можно увеличить до 257 мм

Toyota Supra подготовили к серьезному бездорожью. Спорткар оснастили турбодизелем.

На тюнинг-шоу в Великобритании представили нестандартное купе Toyota Supra 90-х. Легендарный японский спорткар переделали во внедорожник. Об этом сообщает сайт Motor1.

Тюнинг Toyota Supra получился весьма экстремальным. Его кузов подняли, появились новые бамперы и стальные подножки. Колесные арки расширили, чтобы установить внедорожные шины.

Кроссовер Toyota, Toyota Supra, внедорожник Toyota, тюнинг Toyota Supra
Спорткар получил внедорожные шины и фаркоп
Фото: Motor1.com

На крыше появились багажник и дополнительная оптика. Мало того, сзади даже появился фаркоп, так что Toyota Supra может буксировать прицеп.

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Однако на этом не остановились – на смену 3,0-литровому мотору Toyota 2JZ пришел огромный 5,9-литровый шестицилиндровый турбодизель Cummins. Стандартно этот двигатель развивает 215 л. с., однако его оснастили огромной турбиной, что наверняка увеличило мощность. Также появились спортивная выхлопная система и дифференциал от Lexus LS400.

Toyota Supra оснастили турбодизелем Cummins

Мало того, Toyota Supra даже получила пневмоподвеску с изменяемым клиренсом: дорожный просвет можно увеличить со 130 до 257 мм. Теперь спорткару под силу даже серьезное бездорожье.

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