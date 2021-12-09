Новую Toyota Avalon 2022 показали на первых фото: что изменилось в популярном седане

Toyota Avalon изменится внешне, а также получит новое оборудование. В линейке останутся бензиновые и гибридные версии.

В интернет попали первые фото нового Toyota Avalon. Модель Е-класса прошла плановый фейслифтинг и поступит в продажу с первой половины 2022 года. Об этом сообщает сайт Autohome.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Новая Toyota Avalon была замечена в Китае – именно там седан проходит тесты перед премьерой. Узнать обновленную модель можно по измененной решетке радиатора и новым раскосым фарам с изогнутыми ходовыми огнями. Сзади обращают на себя внимание освеженные фонари.

[ + – ] Сзади изменены фонари Фото: autohome.com.cn

Новые бамперы увеличили длину Toyota Avalon 2022 на 12 мм – до 4990 мм. Ширина (1850 мм) и колесная база (2870 мм) седана остались неизменными.

Салон Toyota Avalon пока не рассекречен, но известно, что модель впервые получит виртуальную панель приборов. Также увеличат в размерах дисплей мультимедийной системы, а список опций пополнит более мощная акустика JBL.

Важно

Первый электромобиль Chrysler: стремительный дизайн и 700 км запаса хода

Двигатели Toyota Avalon 2022 останутся прежними. Седан предложен с бензиновыми моторами объемом 2,5 л (208 л. с.) и 3,5 л (301 л. с.), а также с 218-сильной гибридной установкой. Есть версии с передним и полным приводом.

Ранее Фокус рассказывал про необычный тюнинг Toyota Supra. Культовый спорткар превратили во внедорожник.