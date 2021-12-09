Первый электромобиль Chrysler: стремительный дизайн и 700 км запаса хода

Chrysler Airflow – обтекаемый электрический купе-кроссовер. Он появится в 2024 году.

Концерн Stellantis взялся за перезапуск бренда Chrysler. На данный момент в линейке американского бренда всего две модели, но в скором будущем эта ситуация изменится. Первенцем в новом семействе станет электромобиль Chrysler Airflow, сообщает сайт Carscoops.

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[ + – ] Chrysler Airflow поступит в продажу с 2024 года Фото: Stellantis

Airflow – знаковое имя для Chrysler, ведь именно так называлась инновационная модель 30-х годов, которая ввела моду на обтекаемый дизайн. Неудивительно, что его выбрали для первого электрокара марки. Chrysler Airflow поступит в продажу с 2024 года.

[ + – ] В салоне кроссовера - сразу три дисплея Фото: Stellantis

Предсерийный концепт-кар Chrysler Airflow презентовал СЕО Stellantis Карлос Таварес во время ивента, посвященного новинкам электроники и программного обеспечения. Это обтекаемый кроссовер с купеобразной крышей и тоненькой диодной оптикой. В его салоне – три больших дисплея.

[ + – ] Запас хода в топовой версии достигнет 700 км Фото: Stellantis

Известно, что новый Chrysler Airflow построят на современной электрической платформе STLA Medium. Она позволяет создавать модели с одним или двумя моторами мощностью от 170 до 450 л. с. На выбор предложат аккумуляторные батареи емкостью 87-104 кВт∙ч, причем в топовой версии запас хода составит около 700 км.

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