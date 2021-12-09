Перший електромобіль Chrysler: стрімкий дизайн і 700 км запасу ходу

Chrysler Airflow — обтічний електричний купе-кросовер. Він з'явиться у 2024 році.

Концерн Stellantis взявся за перезапуск бренду Chrysler. Наразі в лінійці американського бренду всього дві моделі, але незабаром ця ситуація зміниться. Першим у новому сімействі стане електромобіль Chrysler Airflow, повідомляє сайт Carscoops.

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[ + – ] Chrysler Airflow надійде у продаж із 2024 року Фото: Stellantis

Airflow — знакове ім'я для Chrysler, адже саме так називалася інноваційна модель 30-х років, яка запровадила моду на обтічний дизайн. Не дивно, що його обрали для першого електрокара марки. Chrysler Airflow надійде у продаж із 2024 року.

[ + – ] У салоні кросовера — відразу три дисплеї Фото: Stellantis

Передсерійний концепт-кар Chrysler Airflow презентував СЕО Stellantis Карлос Таварес під час івента, присвяченого новинкам електроніки та програмного забезпечення. Це обтічний кросовер із купеподібним дахом і тоненькою діодною оптикою. У його салоні — три великі дисплеї.

[ + – ] Запас ходу в топовій версії досягне 700 км. Фото: Stellantis

Відомо, що новий Chrysler Airflow збудують на сучасній електричній платформі STLA Medium. Вона дозволяє створювати моделі з одним або двома двигунами потужністю від 170 до 450 к. с. На вибір запропонують акумуляторні батареї ємністю 87-104 кВт∙год, причому у топовій версії запас ходу складе приблизно 700 км².

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