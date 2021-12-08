RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

Найбільш незвичайний кросовер Porsche засвітився на фото та відео

532
Porsche 911 Safari, Porsche 911, новий Porsche 911, кросовер Porsche
Фото: Motor1.com | Porsche 911 Safari — позашляхова версія моделі

Кросовер Porsche 911 зняли під час випробувань. У нього збільшено кліренс і розширені колісні арки

У Німеччині на автодромі Нюрбургринг проходить нестандартний тест Porsche 911 Safari. Культове купе вирішили перетворити на якусь подобу кросовера. Про це повідомляє сайт Motor1.

Porsche 911 Safari, Porsche 911, новий Porsche 911, кросовер Porsche
Кліренс збільшений приблизно на 50 мм
Фото: Motor1.com

Назва Safari натякає на наступність поколінь з ралійним Porsche 911. Свого часу спорткар успішно виступав у ралі Сафарі та навіть виграв марафон Париж-Дакар у 1984 році.

Важливо
На український ринок виходять найдорожчі та розкішні китайські автомобілі
На український ринок виходять найдорожчі та розкішні китайські автомобілі

На вигляд Safari мало чим відрізняється від стандартного купе Porsche 911 Carrera в 992 кузові. Видають його розширювачі колісних арок і 20-дюймові високопрофільні шини Pirelli. Крім того, дещо змінено бампери, а дорожній просвіт збільшено приблизно на 50 мм.

Porsche 911 Safari, Porsche 911, новий Porsche 911, кросовер Porsche
Колісні арки розширили
Фото: Motor1.com

З технічного погляду автомобіль ідентичний Porsche 911 Carrera 4S. Це означає, що він оснащений 3,0-літровою шісткою опозиту з турбонаддувом потужністю 450 к. с. і повним приводом. Швидше за все, в Porsche переналаштують підвіску 911 та збільшать її робочий хід.

Porsche 911 Safari оснастили 450-сильним турбомотором

Новий Porsche 911 Safari має представити в першій половині 2022 року. Кросовер буде дорожчий за стандартне купе, але дешевший за потужний Porsche 911 Turbo.

Раніше Фокус розповідав про покинуте Porsche 911. Його знайшли в Одесі.