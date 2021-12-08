Найбільш незвичайний кросовер Porsche засвітився на фото та відео

Кросовер Porsche 911 зняли під час випробувань. У нього збільшено кліренс і розширені колісні арки

У Німеччині на автодромі Нюрбургринг проходить нестандартний тест Porsche 911 Safari. Культове купе вирішили перетворити на якусь подобу кросовера. Про це повідомляє сайт Motor1.

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[ + – ] Кліренс збільшений приблизно на 50 мм Фото: Motor1.com

Назва Safari натякає на наступність поколінь з ралійним Porsche 911. Свого часу спорткар успішно виступав у ралі Сафарі та навіть виграв марафон Париж-Дакар у 1984 році.

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На вигляд Safari мало чим відрізняється від стандартного купе Porsche 911 Carrera в 992 кузові. Видають його розширювачі колісних арок і 20-дюймові високопрофільні шини Pirelli. Крім того, дещо змінено бампери, а дорожній просвіт збільшено приблизно на 50 мм.

[ + – ] Колісні арки розширили Фото: Motor1.com

З технічного погляду автомобіль ідентичний Porsche 911 Carrera 4S. Це означає, що він оснащений 3,0-літровою шісткою опозиту з турбонаддувом потужністю 450 к. с. і повним приводом. Швидше за все, в Porsche переналаштують підвіску 911 та збільшать її робочий хід.

[ + – ] Porsche 911 Safari оснастили 450-сильним турбомотором

Новий Porsche 911 Safari має представити в першій половині 2022 року. Кросовер буде дорожчий за стандартне купе, але дешевший за потужний Porsche 911 Turbo.

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