На український ринок виходять найдорожчі та розкішні китайські автомобілі

Преміальний бренд Hongqi йде до Європи та буде представлений в Україні. Спочатку на наш ринок виведуть три моделі.

В Україну йде китайська марка Hongqi. Це найдорожчі та найрозкішніші автомобілі з Піднебесної, ними користуються вищі особи країни. Про це повідомляє Auto-Consulting.

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Марка Hongqi відома з 1958 року, і в Китаї ці автомобілі були аналогом радянської "Чайки" або ЗІЛу. Саме на Hongqi їздив Мао Цзедун, та й зараз лімузином цієї марки користується китайський лідер Сі Цзіньпін.

[ + – ] Седан Hongqi H9 Фото: CarNewsChina

Зараз Hongqi називають китайським Rolls-Royce, тим паче, що зараз дизайн авто розробляє колишній стиліст британської марки Жіль Тейлор. Бренд суттєво розширив палітру моделей та виходить на міжнародний ринок. У планах збільшення виробництва з 200 до 600 тис. авто щорічно до 2025 року.

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В Україні спочатку представлять три моделі Hongqi. H9 – седан Е-класу розміром із Mercedes-Benz E-Class та BMW 5 Series. Він коштує 69-91 тис. доларів і запропонований у версіях на 4 та 5 місць (в останньому випадку ззаду встановлено два окремі крісла з електроприводом та вентиляцією). Hongqi H9 оснащують бензиновими турбодвигунами об'ємом 2,0 л (252 к. с.) та 3,0 л (272 к. с.).

[ + – ] Кросовер Hongqi HS5 Фото: autohome.com.cn

Кросовер Hongqi HS5 — одна з найдешевших моделей марки, він коштує 42 900-52 000 доларів. Автомобіль оснащений 2,0-літровим 224-сильним турбодвигуном, а привід може бути переднім або повним. У салоні на передній панелі встановлені два великі екрани.

[ + – ] Електромобіль Hongqi e-HS9 Фото: autohome.com.cn

Найдорожчим Hongqi в Україні стане електрокросовер e-HS9 ($109-136 тис. ). Він уже продається в Європі у версіях на 6 та 7 місць. Новий Hongqi e-HS9 доступний у версіях потужністю 436 та 551 к. с. із запасом ходу 460 та 500 км, відповідно.

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