Mazda представила нову модель на базі Toyota: вона витрачає 3,8 л на 100 км

Mazda 2 буде доступна виключно у гібридній версії. Хетчбек став компактнішим за попередника, але просторішим усередині.

Опубліковано перші фото Mazda 2 четвертого покоління. Хетчбек В-класу надійде в продаж у Європі з весни. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Хетчбек доступний лише у гібридній версії Фото: Mazda

Нова Mazda 2 виявилася дуже знайомою. Справа в тому, що хетчбек, власне, є близнюком Toyota Yaris нинішнього покоління. Зовні він відрізняється хіба що дизайном решітки радіатора. Автомобіль компактніший за попередника

довжина — 3 940 мм;

ширина — 1 745 мм;

висота — 1 470 мм;

колісна база — 2 560 мм.

[ + – ] У салоні з'явилася цифрова панель приладів Фото: Mazda

При цьому внутрішній простір збільшився, а об'єм багажника зріс із 220 до 286 л. У салоні з'явилася цифрова панель приладів — показники виведено на три дисплеї. Відомо, що модель запропонують у трьох варіантах комплектації: Pure, Agile та Select.

Важливо

Новий електрокросовер від Huawei: просунута електроніка та 1 000 км запасу ходу

Mazda 2 2022 запропонують виключно в гібридному виконанні. Бензиновий 1,5-літровий двигун та електромотор сумарно розвивають 116 к. с. і працюють разом із варіатором.

[ + – ] Об'єм багажника виріс до 286 л Фото: Mazda

Хетчбек розганяється до 100 км/год за 9,7 с і здатний розвинути 175 км/год. Паспортна витрата палива — 3,8 л/100 км у змішаному циклі. Ціна Mazda 2 2022 поки що невідома, але споріднений гібрид Toyota Yaris коштує в Європі від 21 тис. євро.

Раніше Фокус розповідав, що Toyota Yaris 2022 отримала нову спортивну версію. Її також почнуть продавати з 2022 року.