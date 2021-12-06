Mazda представила нову модель на базі Toyota: вона витрачає 3,8 л на 100 км
Mazda 2 буде доступна виключно у гібридній версії. Хетчбек став компактнішим за попередника, але просторішим усередині.
Опубліковано перші фото Mazda 2 четвертого покоління. Хетчбек В-класу надійде в продаж у Європі з весни. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.
Нова Mazda 2 виявилася дуже знайомою. Справа в тому, що хетчбек, власне, є близнюком Toyota Yaris нинішнього покоління. Зовні він відрізняється хіба що дизайном решітки радіатора. Автомобіль компактніший за попередника
- довжина — 3 940 мм;
- ширина — 1 745 мм;
- висота — 1 470 мм;
- колісна база — 2 560 мм.
При цьому внутрішній простір збільшився, а об'єм багажника зріс із 220 до 286 л. У салоні з'явилася цифрова панель приладів — показники виведено на три дисплеї. Відомо, що модель запропонують у трьох варіантах комплектації: Pure, Agile та Select.Важливо
Mazda 2 2022 запропонують виключно в гібридному виконанні. Бензиновий 1,5-літровий двигун та електромотор сумарно розвивають 116 к. с. і працюють разом із варіатором.
Хетчбек розганяється до 100 км/год за 9,7 с і здатний розвинути 175 км/год. Паспортна витрата палива — 3,8 л/100 км у змішаному циклі. Ціна Mazda 2 2022 поки що невідома, але споріднений гібрид Toyota Yaris коштує в Європі від 21 тис. євро.
Раніше Фокус розповідав, що Toyota Yaris 2022 отримала нову спортивну версію. Її також почнуть продавати з 2022 року.