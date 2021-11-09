Lancia повертається: концерн Stellantis перезапустить знаменитий італійський бренд

Lancia повертається на європейський ринок. Уже розпочато розробку кількох нових моделей.

Lancia готує цілу сім'ю нових моделей. Концерн Stellantis вирішив повернути минулу славу знаменитій італійській марці. Про це повідомляє сайт Automotive News.

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Наразі стан Lancia близький до критичного. У її лінійці лише одна модель – хетчбек Ypsilon, що продається виключно на батьківщині, в Італії.

Однак до 2024 року ситуація має кардинально змінитись. СЕО Lancia Лука Наполітано розповів, що нові Lancia повернуться на європейський ринок: продажі відновлять у Австрії, Бельгії, Німеччині, Іспанії та Франції. Бренд змінить своє позиціонування – стане ближчим до преміуму та буде розрахований на сімейних покупців середнім віком 55 років.

[ + – ] Наразі в лінійці Lancia лише одна модель — Ypsilon Фото: Stellantis

У розробці вже три нові моделі – кросовер, хетчбек В-класу та нове покоління Lancia Ypsilon, яке запропонують у бензиновій і електричній версіях.

Далі в планах – відродження знаменитої Lancia Delta. Найвідоміша модель марки повернеться у 2026 році, причому як електромобіль. Платформу для неї запозичать у Opel Manta.

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До речі, з 2026 року всі Lancia стануть електрокарами. У Stellantis планують, що італійські авто складуть конкуренцію електричним Tesla, Volvo та Mercedes-Benz EQ.

Раніше Фокус розповідав про перший турецький електромобіль TOGG. Він надійде у виробництво з 2022 року.