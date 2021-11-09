Lancia возвращается: концерн Stellantis перезапустит знаменитый итальянский бренд

Lancia возвращается на европейский рынок. Уже начата разработка нескольких новых моделей.

Lancia готовит целое семейство новых моделей. Концерн Stellantis решил вернуть былую славу знаменитой итальянской марке. Об этом сообщает сайт Automotive News.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На данный момент состояние Lancia близко критическому. В ее линейке лишь одна модель – хэтчбек Ypsilon, который продается исключительно на родине, в Италии.

Однако к 2024 году ситуация должна кардинально измениться. СЕО Lancia Лука Наполитано рассказал, что новые Lancia вернутся на европейский рынок: продажи возобновят в Австрии, Бельгии, Германии, Испании и Франции. Бренд изменит свое позиционирование – станет ближе к премиуму и будет рассчитан на семейных покупателей средним возрастом в 55 лет.

[ + – ] На даный момент в линейке Lancia лишь одна модель - Ypsilon Фото: Stellantis

В разработке уже находятся три новых модели – кроссовер, хэтчбек В-класса и новое поколение Lancia Ypsilon, которое предложат в бензиновой и электрической версиях.

Далее в планах – возрождение знаменитой Lancia Delta. Самая известная модель марки вернется в 2026 году, причем как электромобиль. Платформу для нее позаимствуют у Opel Manta.

Важно

Новый Ford Mondeo 2022 рассекречен на первых фото

Кстати, с 2026 года абсолютно все Lancia станут электрокарами. В Stellantis планируют, что итальянские авто составят конкуренцию электрическим Tesla, Volvo и Mercedes-Benz EQ.

Ранее Фокус рассказывал о первом турецком электромобиле TOGG. Он поступит в производство с 2022 года.