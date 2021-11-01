Opel відродить знамениту модель: це буде електрокар із запасом ходу до 700 км

Opel Manta стане своєрідною іміджевою моделлю для німецької марки. Він буде першим у новому сімействі електрокарів.

Opel планує відродити Manta. Знаменита модель повернеться у 2025 році, але вже як електромобіль. Інформацію офіційно підтвердили у концерні Stellantis, повідомляє Autocar.

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Новий Opel Manta буде седаном або ліфтбеком середнього класу розмірами трохи більше хетчбека Astra. Збудують його на абсолютно новій платформі STLA. Для німецького бренду Manta стане своєрідною іміджевою моделлю. У Великій Британії її традиційно запропонують під маркою Vauxhall.

[ + – ] Купе Opel Manta випускали у 1970-1988 роках Фото: Opel

За попередніми даними, електромобіль Opel Manta буде доступний у версіях з одним та двома моторами потужністю від 170 до 400 к. с. Архітектура STLA дає можливість встановлення акумуляторної батареї ємністю до 104 кВт∙год, що забезпечує запас ходу до 700 км.

Новий Opel Manta стане першим у цілому сімействі нових електромобілів від концерну Stellantis. Нещодавно стало відомо, що на цій же платформі буде збудовано і відроджену Lancia Delta — вона також стане електромобілем.

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Нагадаємо, що Opel Manta випускали в 1970-1988 роках, і це було недороге купе на базі популярного седана Ascona. Нещодавно до 50-річчя моделі одну з перших Manta перетворили на електромобіль.

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