Opel возродит знаменитую модель: это будет электрокар с запасом хода до 700 км

Opel Manta станет своего рода имиджевой моделью для немецкой марки. Он будет первой в новом семействе электрокаров.

Opel планирует возродить Manta. Знаменитая модель вернется в 2025 году, но уже как электромобиль. Информацию официально подтвердили в концерне Stellantis, сообщает издание Autocar.

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Новый Opel Manta будет седаном или лифтбеком среднего класса размерами чуть больше хэтчбека Astra. Построят его на абсолютно новой платформе STLA. Для немецкого бренда Manta станет своего рода имиджевой моделью. В Великобритании ее традиционно предложат под маркой Vauxhall.

[ + – ] Купе Opel Manta выпускали в 1970-1988 годах Фото: Opel

По предварительным данным, электромобиль Opel Manta будет доступен в версиях с одним и двумя моторами мощностью от 170 до 400 л. с. Архитектура STLA дает возможность установку аккумуляторной батареи емкостью до 104 кВт∙ч, обеспечивающей запас хода до 700 км.

Новый Opel Manta станет первым в целом семействе новых электромобилей от концерна Stellantis. Недавно стало известно, что на этой же платформе будет построена и возрожденная Lancia Delta – она также станет электромобилем.

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Напомним, что Opel Manta выпускали в 1970-1988 годах и это было недорогое купе на базе популярного седана Ascona. Недавно к 50-летию модели одну из первых Manta превратили в электромобиль.

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