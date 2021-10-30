Volkswagen возродил знаменитую немецкую марку: она бросит вызов Maybach

Audi A8 L Horch – самый роскошный вариант седана. Он станет конкурентом Mercedes-Maybach S-Class.

Линейку Audi A8 2022 пополнит топовая версия Horch. Роскошный седан презентуют в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу. Концерн Volkswagen решил возродить знаменитый бренд – теперь название Horch будут носить самые дорогие Audi, сообщает официальный сайт марки.

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[ + – ] Седан удлинили до 5,45 м Фото: Audi

Audi A8 L Horch станет аналогом и основным конкурентом Mercedes-Maybach S-Class. Как и Maybach, седан удлинили: длина прибавила на 130 мм по сравнению со стандартным A8 L – до 5,45 м. Кроме того, у него новая хромированная решетка радиатора и особые 20-дюймовые литые диски.

[ + – ] На втором ряду установлены два отдельных кресла Фото: Audi

Салон Audi A8 L Horch отделан кожей и деревом, а на втором ряду установлены два отдельных сиденья с электроприводом, вентиляцией, массажем и выдвижными подставками для отдыха ног. Также у задних пассажиров появился свой сенсорный дисплей. Комплектацию пополнили система очистки воздуха, распылитель духов и мощная акустика Bang&Olufsen.

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Поначалу Audi A8 L Horch будут оснащать 3,0-литровым бензиновым V6 твин-турбо мощностью 340 л. с. и полным приводом. Позже палитру двигателей расширят. Конечно же, обязательной является пневмоподвеска.

[ + – ] Задним пассажирам установили сенсорный дисплей Фото: Audi

Horch выпускал роскошные автомобили с 1904 по 1959 годы. Позже основатель компании Август Хорьх создал и Audi. В 30-х Horch и Audi (а еще Wanderer и DKW) объединились в концерн Auto Union, а его эмблемой стали четыре кольца.

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