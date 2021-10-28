Названы лучшие авто 2021 года по мнению немцев
Большая часть лауреатов – электромобили. В ноябре один из них станет абсолютным победителем.
Объявлены победители премии "Немецкий автомобиль года". Из пяти моделей – сразу три электромобиля. Позже из них выберут одного победителя. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Лауреатов определили в пяти разных категориях:
- Лучший компактный автомобиль – Peugeot 308
- Лучший спортивный автомобиль – Porsche 911 GT3
- Лучший кроссовер – Hyundai Ioniq 5
- Лучший премиальный автомобиль (ценой 25-50 тыс. евро) – Kia EV6
- Лучший автомобиль класса люкс (свыше 50 тыс. евро) – Audi e-tron GT
Абсолютного победителя назовут в конце ноября. И очень велика вероятность, что это будет именно электромобиль. Тем более, что спрос на электрокары в Германии в нынешнем году серьезно вырос: даже многолетний лидер рынка Volkswagen Golf уступил первенство Tesla Model 3.
Автомобиль года в Германии выбирает жюри из 20 немецкоязычных автожурналистов. Среди них есть представители не только Германии, но и США, Австралии, Китая и Японии. При выборе лучших они учитывали характеристики авто, соответствие требованиям рынка и уровень инноваций.Важно
Ранее лучшие автомобили 2021 года выбрали в Великобритании. Отдельную награду вручил телеведущий Джереми Кларксон.
Также Фокус рассказывал о необычных экспериментальных дорогах в Германии. Грузовые автомобили движутся по ним подобно троллейбусам.