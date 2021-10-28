Названы лучшие авто 2021 года по мнению немцев

Большая часть лауреатов – электромобили. В ноябре один из них станет абсолютным победителем.

Объявлены победители премии "Немецкий автомобиль года". Из пяти моделей – сразу три электромобиля. Позже из них выберут одного победителя. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

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[ + – ] Абсолютного победителя назовут в ноябре Фото: autoevolution.com

Лауреатов определили в пяти разных категориях:

Лучший компактный автомобиль – Peugeot 308

Лучший спортивный автомобиль – Porsche 911 GT3

Лучший кроссовер – Hyundai Ioniq 5

Лучший премиальный автомобиль (ценой 25-50 тыс. евро) – Kia EV6

Лучший автомобиль класса люкс (свыше 50 тыс. евро) – Audi e-tron GT

[ + – ] Лучший компактный автомобиль – Peugeot 308 [ + – ] Лучший спортивный автомобиль – Porsche 911 GT3 [ + – ] Лучший кроссовер – Hyundai Ioniq 5 [ + – ] Лучший премиальный автомобиль – Kia EV6 [ + – ] Лучший автомобиль класса люкс – Audi e-tron GT

Абсолютного победителя назовут в конце ноября. И очень велика вероятность, что это будет именно электромобиль. Тем более, что спрос на электрокары в Германии в нынешнем году серьезно вырос: даже многолетний лидер рынка Volkswagen Golf уступил первенство Tesla Model 3.

Автомобиль года в Германии выбирает жюри из 20 немецкоязычных автожурналистов. Среди них есть представители не только Германии, но и США, Австралии, Китая и Японии. При выборе лучших они учитывали характеристики авто, соответствие требованиям рынка и уровень инноваций.

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