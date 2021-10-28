Названо найкращі авто 2021 року на думку німців

Більшість лауреатів — електромобілі. У листопаді один із них стане абсолютним переможцем.

Оголошено переможців премії "Німецький автомобіль року". З п'яти моделей — одразу три електромобілі. Пізніше з них оберуть одного переможця. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

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[ + – ] Абсолютного переможця назвуть у листопаді Фото: autoevolution.com

Лауреатів визначили у п'яти різних категоріях:

Найкращий компактний автомобіль — Peugeot 308;

Найкращий спортивний автомобіль — Porsche 911 GT3;

Кращий кросовер — Hyundai Ioniq 5;

Найкращий преміальний автомобіль (ціною 25-50 тис. євро) — Kia EV6;

Найкращий автомобіль класу люкс (понад 50 тис. євро) — Audi e-tron GT.

[ + – ] Найкращий компактний автомобіль — Peugeot 308 [ + – ] Найкращий спортивний автомобіль — Porsche 911 GT3 [ + – ] Кращий кросовер — Hyundai Ioniq 5 [ + – ] Найкращий преміальний автомобіль – Kia EV6 [ + – ] Найкращий автомобіль класу люкс — Audi e-tron GT

Абсолютного переможця назвуть наприкінці листопада. І дуже велика ймовірність, що це буде електромобіль. Тим паче, що попит на електрокари в Німеччині цьогоріч серйозно зріс: навіть багаторічний лідер ринку Volkswagen Golf поступився першістю Tesla Model 3.

Автомобіль року в Німеччині обирає журі з 20 німецькомовних автожурналістів. Серед них є представники не лише Німеччини, а й США, Австралії, Китаю та Японії. У процесі вибору найкращих вони враховували характеристики авто, відповідність вимогам ринку та рівень інновацій.

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