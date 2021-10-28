Названо найкращі авто 2021 року на думку німців
Більшість лауреатів — електромобілі. У листопаді один із них стане абсолютним переможцем.
Оголошено переможців премії "Німецький автомобіль року". З п'яти моделей — одразу три електромобілі. Пізніше з них оберуть одного переможця. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Лауреатів визначили у п'яти різних категоріях:
- Найкращий компактний автомобіль — Peugeot 308;
- Найкращий спортивний автомобіль — Porsche 911 GT3;
- Кращий кросовер — Hyundai Ioniq 5;
- Найкращий преміальний автомобіль (ціною 25-50 тис. євро) — Kia EV6;
- Найкращий автомобіль класу люкс (понад 50 тис. євро) — Audi e-tron GT.
Абсолютного переможця назвуть наприкінці листопада. І дуже велика ймовірність, що це буде електромобіль. Тим паче, що попит на електрокари в Німеччині цьогоріч серйозно зріс: навіть багаторічний лідер ринку Volkswagen Golf поступився першістю Tesla Model 3.
Автомобіль року в Німеччині обирає журі з 20 німецькомовних автожурналістів. Серед них є представники не лише Німеччини, а й США, Австралії, Китаю та Японії. У процесі вибору найкращих вони враховували характеристики авто, відповідність вимогам ринку та рівень інновацій.Важливо
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