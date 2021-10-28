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Названо найкращі авто 2021 року на думку німців

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Авто року в Німеччині, авто року, кращі авто року, кращий автомобіль року, кращі авто 2021 року
Фото: autoevolution.com | Журі обрало п'ять переможців у різних номінаціях

Більшість лауреатів — електромобілі. У листопаді один із них стане абсолютним переможцем.

Оголошено переможців премії "Німецький автомобіль року". З п'яти моделей — одразу три електромобілі. Пізніше з них оберуть одного переможця. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Авто року в Німеччині, авто року, кращі авто року, кращий автомобіль року, кращі авто 2021 року
Абсолютного переможця назвуть у листопаді
Фото: autoevolution.com

Лауреатів визначили у п'яти різних категоріях:

  • Найкращий компактний автомобіль — Peugeot 308;
  • Найкращий спортивний автомобіль — Porsche 911 GT3;
  • Кращий кросовер — Hyundai Ioniq 5;
  • Найкращий преміальний автомобіль (ціною 25-50 тис. євро) — Kia EV6;
  • Найкращий автомобіль класу люкс (понад 50 тис. євро) — Audi e-tron GT.
Найкращий компактний автомобіль — Peugeot 308
Найкращий компактний автомобіль — Peugeot 308
Найкращий спортивний автомобіль — Porsche 911 GT3
Найкращий спортивний автомобіль — Porsche 911 GT3
Кращий кросовер — Hyundai Ioniq 5
Кращий кросовер — Hyundai Ioniq 5
Найкращий преміальний автомобіль – Kia EV6
Найкращий преміальний автомобіль – Kia EV6
Найкращий автомобіль класу люкс — Audi e-tron GT
Найкращий автомобіль класу люкс — Audi e-tron GT
Найкращий компактний автомобіль — Peugeot 308
Найкращий спортивний автомобіль — Porsche 911 GT3
Кращий кросовер — Hyundai Ioniq 5
Найкращий преміальний автомобіль – Kia EV6
Найкращий автомобіль класу люкс — Audi e-tron GT

Абсолютного переможця назвуть наприкінці листопада. І дуже велика ймовірність, що це буде електромобіль. Тим паче, що попит на електрокари в Німеччині цьогоріч серйозно зріс: навіть багаторічний лідер ринку Volkswagen Golf поступився першістю Tesla Model 3.

Автомобіль року в Німеччині обирає журі з 20 німецькомовних автожурналістів. Серед них є представники не лише Німеччини, а й США, Австралії, Китаю та Японії. У процесі вибору найкращих вони враховували характеристики авто, відповідність вимогам ринку та рівень інновацій.

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Раніше найкращі автомобілі 2021 року обрали у Великій Британії. Окрему нагороду вручив телеведучий Джеремі Кларксон.

Також Фокус розповідав про незвичайні експериментальні дороги в Німеччині. Вантажні автомобілі рухаються ними подібно до тролейбусів.