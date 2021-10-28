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Які б/у авто вигідно продавати: ТОП-10 моделей, які найменше і найбільше втрачають у ціні за 5 років

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Ліквідність авто, найліквідніші авто, найнеліквідніші авто, б/в авто, перепродаж авто
Фото: Getty Images | У межах дослідження проаналізували 8,2 млн оголошень про продаж авто

Найменше під час перепродажу дешевшають спортивні моделі та позашляховики, а найбільше — електромобілі та преміальні седани.

У США було проведено дослідження ліквідності автомобілів. Експерти визначили, які моделі найбільше і найменше дешевшають під час перепродажу після п'яти років експлуатації. Про це пише сайт iSeeCars, який став організатором дослідження.

Дослідження вийшло досить масштабним: у його межах проаналізували 8,2 мільйони оголошень з продажу авто 2016 року випуску і підрахували, які моделі найменше і найбільше втратили у вартості.

Ліквідність авто, найліквідніші авто, найнеліквідніші авто, б/в авто, перепродаж авто
Найліквідніший автомобіль сучасності — Jeep Wrangler
Фото: jeep.co.uk

З'ясувалося, що найбільш ліквідний автомобіль сучасності — тридверний Jeep Wrangler. Культовий позашляховик за 5 років подешевшав здебільшого на 9,2%. Не набагато відстала його п'ятидверна версія — вона втратила 10,5% від ціни. Варто зазначити, що у ТОП-10 ліквідних авто — одразу п'ять спортивних моделей.

ТОП-10 авто у віці 5 років, які менше втрачають у ціні:

  1. Jeep Wrangler — втрата 9,2% вартості за 5 років.
  2. Jeep Wrangler Unlimited — 10,5%.
  3. Porsche 911 — 12,8%.
  4. Toyota Tacoma — 13,8%.
  5. Toyota Tundra — 19,5%.
  6. Ford Mustang — 21%.
  7. Chevrolet Corvette — 22,7%.
  8. Chevrolet Camaro — 23,6%.
  9. Dodge Challenger — 24,4%.
  10. Toyota 4Runner — 24,6%.
Ліквідність авто, найліквідніші авто, найнеліквідніші авто, б/в авто, перепродаж авто
Найбільше втрачає вартість Nissan Leaf
Фото: Nissan

А ось найбільше дешевшають електромобілі (це пов'язано з ресурсом їхньої батареї) і седани преміум-сегменту. Найгірший результат — у Nissan Leaf, він втратив 65,1% вартості.

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ТОП-10 авто сучасності, які більше втрачають у ціні:

  1. Nissan Leaf — втрата 65,1% вартості за 5 років.
  2. BMW i3 — 63,1%.
  3. BMW 7 Series — 61,5%.
  4. Maserati Ghibli — 61,3%.
  5. BMW X5 — 60,3%.
  6. Jaguar XF — 59,5%.
  7. BMW 5 Series — 59,1%.
  8. Audi A6 — 58,2%.
  9. Lincoln Navigator — 57,7%.
  10. Volvo S60 — 57,3%.

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