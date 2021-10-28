Какие б/у авто выгодно продавать: ТОП-10 моделей которые меньше всего и больше всего теряют в цене за 5 лет

Меньше всего при перепродаже дешевеют спортивные модели и внедорожники, а больше всего – электромобили и премиальные седаны.

В США провели исследование ликвидности автомобилей. Эксперты определили, какие модели больше всего и меньше всего дешевеют при перепродаже после пяти лет эксплуатации. Об этом пишет сайт iSeeCars, выступивший организатором исследования.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Исследование получилось довольно-таки масштабным: в его рамках проанализировали 8,2 миллиона объявлений по продаже авто 2016 года выпуска и подсчитали, какие модели меньше всего и больше всего потеряли в стоимости.

[ + – ] Самый ликвидный авто современности - Jeep Wrangler Фото: jeep.co.uk

Выяснилось, что самый ликвидный авто современности – трехдверный Jeep Wrangler. Культовый внедорожник за 5 лет подешевел в среднем на 9,2%. Не намного отстала его пятидверная версия – она потеряла 10,5% цены. Примечательно, что в ТОП-10 ликвидных авто – сразу пять спортивных моделей.

ТОП-10 авто в возрасте 5 лет которые меньше теряют в цене:

Jeep Wrangler – потеря 9,2% стоимости за 5 лет Jeep Wrangler Unlimited – 10,5% Porsche 911 – 12,8% Toyota Tacoma – 13,8% Toyota Tundra – 19,5% Ford Mustang – 21% Chevrolet Corvette – 22,7% Chevrolet Camaro – 23,6% Dodge Challenger – 24,4% Toyota 4Runner – 24,6%

[ + – ] Больше всего теряет в стоимости Nissan Leaf Фото: Nissan

А вот больше всего дешевеют электромобили (это связано с ресурсом их батареи) и седаны премиум-сегмента. Худший результат – у Nissan Leaf, он потерял 65,1% стоимости.

Важно

Skoda Slavia 2022: официальные фото и подробности преемника Skoda Rapid

ТОП-10 авто современности которые больше теряют в цене:

Nissan Leaf – потеря 65,1% стоимости за 5 лет BMW i3 – 63,1% BMW 7 Series – 61,5% Maserati Ghibli – 61,3% BMW X5 – 60,3% Jaguar XF – 59,5% BMW 5 Series – 59,1% Audi A6 – 58,2% Lincoln Navigator – 57,7% Volvo S60 – 57,3%

Ранее Фокус рассказывал о самых популярных авто в Европе. В лидеры рынка неожиданно вырвался электромобиль.