Volkswagen відродив знамениту німецьку марку: вона кине виклик Maybach

Audi A8 L Horch — найрозкішніший варіант седана. Він стане конкурентом Mercedes-Maybach S-Class.

Лінійку Audi A8 2022 поповнить топова версія Horch. Розкішний седан презентують у листопаді на автосалоні у Гуанчжоу. Концерн Volkswagen вирішив відродити знаменитий бренд — тепер назву Horch носитимуть найдорожчі Audi, повідомляє офіційний сайт марки.

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[ + – ] Седан подовжили до 5,45 м Фото: Audi

Audi A8 L Horch стане аналогом та основним конкурентом Mercedes-Maybach S-Class. Як і Maybach, седан подовжили: довжина додала на 130 мм порівняно зі стандартним A8 L – до 5,45 м². Крім того, у нього нова хромована решітка радіатора та особливі 20-дюймові литі диски.

[ + – ] На другому ряду встановлено два окремих крісла Фото: Audi

Салон Audi A8 L Horch оброблений шкірою та деревом, а на другому ряді встановлені два окремі сидіння з електроприводом, вентиляцією, масажем та висувними підставками для відпочинку ніг. Також у задніх пасажирів з'явився сенсорний дисплей. Комплектацію поповнили система очищення повітря, розпилювач духів та потужна акустика Bang&Olufsen.

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Спочатку Audi A8 L Horch оснащуватимуть 3,0-літровим бензиновим V6 твін-турбо потужністю 340 л. с. та повним приводом. Пізніше палітру двигунів розширять. Звичайно ж, обов'язковою є пневмопідвіска.

[ + – ] Заднім пасажирам встановили сенсорний дисплей Фото: Audi

Horch випускав розкішні автомобілі з 1904 до 1959 року. Пізніше засновник компанії Август Хорьх створив і Audi. У 30-х Horch та Audi (а ще Wanderer та DKW) об'єдналися в концерн Auto Union, а його емблемою стали чотири кільця.

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