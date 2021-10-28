Украинец превратил старый Opel в электромобиль (фото)

Переделка Opel в электромобиль обошлась в 4000 долларов. Электрический Kadett в 8-9 раз дешевле в эксплуатации, чем бензиновый.

В Ужгороде ездит необычный Opel Kadett 1987 года. Его владелец Владимир Сучков переделал старый хэтчбек в электромобиль. Об этом сообщает сайт Карпатский объектив.

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Пять лет назад Владимир Сучков решил купить Opel Kadett за 2000 долларов. По образованию ужгородец – инженер-электрик, и у него родилась идея переделать Opel в электрокар, чтобы жена могла передвигаться по городу в комфорте.

[ + – ] Запас хода составляет 115 км

На детали для переделки пришлось потратить 4000 долларов, а работал мастер по вечерам и выходным. Двигатель объемом 1,6 л и бензобак отправились на свалку. Электромобиль Opel Kadett получил мотор на 3 кВт (4 л. с.) от погрузчика Balkancar и аккумуляторную батарею от старого Nissan Leaf.

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Запас хода электрокара составляет 115 км. Зарядка занимает около 7 часов, а ее стоимость составляет примерно 30 гривен. Таким образом, эксплуатация электрокара в 8-9 раз дешевле, чем бензинового автомобиля. Владимир Сучков подсчитал, что стоимость авто со всеми запчастями окупится примерно через 3-4 года.

[ + – ] Opel Kadett получил мотор от погрузчика и батарею от Nissan Leaf

Электромобиль плавно и бесшумно разгоняется и не загрязняет окружающую среду выхлопом. Родственники и знакомые мастера оценили его творение. Также электрическим Opel Kadett часто интересуются ужгородские автомобилисты.

Ранее Фокус писал об электрическом ЗАЗ-965. Горбатый Запорожец также получил силовую установку от Nissan Leaf.