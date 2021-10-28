Українець перетворив старий Opel на електромобіль (фото)

Переробка Opel на електромобіль коштувала 4000 доларів. Електричний Kadett у 8-9 разів дешевший в експлуатації, ніж бензиновий.

В Ужгороді їздить незвичайний Opel Kadett 1987 року. Його власник Володимир Сучков переробив старий хетчбек на електромобіль. Про це повідомляє сайт "Карпатський об'єктив".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

П'ять років тому Володимир Сучков вирішив купити Opel Kadett за 2000 доларів. За освітою ужгородець – інженер-електрик, і в нього народилася ідея переробити Opel на електрокар, щоб дружина могла пересуватися містом у комфорті.

[ + – ] Запас ходу складає 115 км.

На деталі для переробки довелося витратити 4000 доларів, а працював майстер вечорами та вихідними. Двигун об'ємом 1,6 л та бензобак вирушили на звалище. Електромобіль Opel Kadett отримав двигун на 3 кВт (4 к. с.) від навантажувача Balkancar і акумуляторну батарею від старого Nissan Leaf.

Важливо

ТОП-10 найпопулярніших авто в Європі: Tesla виривається у лідери

Запас ходу електрокара складає 115 км. Зарядка займає близько 7 годин, а її вартість становить приблизно 30 гривень. Таким чином, експлуатація електрокара у 8-9 разів дешевша, ніж бензинового автомобіля. Володимир Сучков підрахував, що вартість авто з усіма запчастинами окупиться приблизно за 3-4 роки.

[ + – ] Opel Kadett отримав мотор від навантажувача та батарею від Nissan Leaf

Електромобіль плавно та безшумно розганяється та не забруднює навколишнє середовище вихлопом. Родичі та знайомі майстри оцінили його творіння. Також електричним Opel Kadett часто цікавляться ужгородські автомобілісти.

Раніше Фокус писав про електричне ЗАЗ-965. Горбатий "Запорожець" також отримав силове встановлення від Nissan Leaf.