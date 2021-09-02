Показали новий Opel Astra: назвали ціну, двигуни і початок продажів

У штаб-квартирі компанії Opel у Рюссельхаймі відбулася офіційна презентація нового Opel Astra шостого покоління. Модель дебютує у вигляді 5-дверного хетчбека, матиме повністю електричну версію і продаватиметься від 22 645 євро.

У продаж новий Opel Astra надійде на початку 2022 року. Причому, крім згаданого хетчбека, він буде пропонуватися і у вигляді універсалу Astra Sports Tourer, який дебютує цієї осені.

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[ + – ] Новий Opel Astra демонструє фірмове "обличчя" Opel Vizor Фото: Opel

Найдоступнішою буде модифікація з 1,2-літровим 3-циліндровим бензиновим турбомотором потужністю 110 к.с. і 6-ступеневою "механікою". Вартість такого автомобіля в Німеччині становитиме 22 645 євро. Цей же двигун буде доступний і в більш потужній 130-сильній версії. Аналогічну потужність розвиває і 1,5-літровий турбодизель нового Опель Астра.

Також у Європі Opel Astra нового покоління буде запропонований у варіанті плагін-гібрида. Його силова установка складається з 1,6-літрового бензинового двигуна потужністю 150 або 180 к.с., електромотора на 110 к.с. і 8-ступеневого "автомата". Максимальна потужність такої установки становить 180 або 225 к.с. відповідно.

[ + – ] Модель дебютує у вигляді 5-дверного хетчбека Фото: Opel

А ось повністю електричний Opel Astra-e з'явиться на початку 2023 року і розширить, таким чином, сімейство електричних Опелів, яке включає: Corsa-e, Mokka-e, Combo-e Life і Vivaro-e Life. Технічні характеристики нового електромобіля з'являться пізніше.

[ + – ] Новий Opel Astra демонструє повністю цифрову передню панель Opel Pure Panel Фото: Opel

Нове покоління Opel Astra демонструє і новий дизайнерський стиль — фірмове "обличчя" Opel Vizor і повністю цифрову передню панель Opel Pure Panel.

Нагадаємо, що Фокус уже розкривав технічні подробиці нового Opel Astra. Випускати новий Opel Astra будуть на головному підприємстві Opel у німецькому Рюссельхаймі.