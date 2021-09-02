Показали новый Opel Astra: назвали цену, двигатели и начало продаж

В штаб-квартире компании Opel в Рюссельхайме состоялась официальная презентация нового Opel Astra шестого поколения. Модель дебютирует в виде 5-дверного хтчбека, будет иметь полностью электрическую версию и продаваться от 22 645 евро.

В продажу новый Opel Astra поступит в начале 2022 года. Причем, кроме упомянутого хэтчбека, он будет предлагаться и в виде универсала Astra Sports Tourer, который дебютирует этой осенью.

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[ + – ] Новый Opel Astra демонстрирует фирменное "лицо" Opel Vizor Фото: Opel

Самой доступной будет модификация с 1,2-литровым 3-цилиндровым бензиновым турбомотором мощностью 110 л.с. и 6-ступенчатой "механикой". Стоимость такого автомобиля в Германии составит в 22 645 евро. Этот же двигатель будет доступен и в более мощной 130-сильной версии. Аналогичную мощность развивает и 1,5-литровый турбодизельный двигатель нового Опель Астра.

Также в Европе Opel Astra нового поколения будет предложен в варианте плагин-гибрида. Его силовая установка состоит из 1,6-литрового бензинового двигателя мощностью 150 или 180 л.с., электромотора на 110 л.с. и 8-ступенчатого "автомата". Масксимальная мощность такой установки составляет 180 или 225 л.с. соответственно.

[ + – ] Модель дебютирует в виде 5-дверного хтчбека Фото: Opel

А вот полностью электрический Opel Astra-e появится в начале 2023 года и расширит, таким образом, семейство электрических Опель, которое включает: Corsa-e, Mokka-e, Combo-e Life и Vivaro-e Life. Технические характеристики нового электромобиля появятся позже.

[ + – ] Новый Opel Astra демонстрирует полностью цифровую переднюю панель Opel Pure Panel Фото: Opel

Новое поколение Opel Astra демонстрирует и новый дизайнерский стиль — фирменное "лицо" Opel Vizor и полностью цифровую переднюю панель Opel Pure Panel.

Напомним, что Фокус уже раскрывал технические подробности нового Opel Astra. Выпускать новый Opel Astra будут на главном предприятии Opel в немецком Рюссельхайме.