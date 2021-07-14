Новый Opel Astra: впервые гибрид и французская платформа

Свет увидело шестое поколение Opel Astra. Модель получила традиционный буквенный индекс, на этот раз — Astra L.

Новый хэтчбек Opel Astra — ближайший родственник представленного весной Peugeot 308. Машина получилась яркой и эмоциональной. Уже в базовой комплектации доступны светодиодные фары, а за доплату — матричная оптика с 84 диодами в каждой фаре. В сравнение с предшественницей, жесткость кузова увеличилась на 14%. Ради снижения массы задняя дверь теперь не металлическая, в выполнена из композитных материалов.

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Габариты машины остались в прежних рамках, только колесная база прибавила полтора сантиметра. Благодаря измененной архитектуре кузова объем багажника увеличился с 370 до 422 литров. В салоне прописалось два 10-дюймовых экрана.

Один отвечает за щиток приборов, второй — за мультимедиа. Что касается электронных ассистентов, то по умолчанию машина оснащена системой автоматического торможения. Опционально доступны адаптивный круиз-контроль, проекционный дисплей, а также система кругового мониторинга.

Астра теперь базируется на модульной платформе EMP2 с балкой на задней оси (полунезависимая подвеска). Выбор двигателей пока не слишком большой. Начинает моторную линейку бензиновый трехцилиндровый двигатель объемом 1,2 литра мощностью 110 или 130 л.с., далее следует четырехцилиндровый 1,5-литровый турбодизель на 130 "сил". Гибридная силовая установка состоит из 1,6-литрового бензинового ДВС (150, или 180 л.с.) и электромотора на 110 сил. Суммарная мощность установки — 180 или 225 л.с.

Производство новинки наладят в Рюссельсхайме, первые товарные машины попадут в автосалоны не ранее начала 2022 года. Прием заказов на Астру в украинских автосалонах компании откроется уже осенью текущего года. Цены станут известны ближе к старту продаж.

Как Фокус писал ранее, купе Opel Manta возродили в образе опытного электромобиля. В ближайшие годы яркую машину могут запустить в мелкосерийное производство.

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