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Opel Mokka и Renault Kangoo не дотянулись до максимальной оценки в краш-тестах Euro NCAP (видео)

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Opel Mokka и Renault Kangoo получили по четыре звезды в тестах Euro NCAP
Кроссовер Opel Mokka заслужил четыре звезды Euro NCAP

Оба автомобили заработали четырехзвездочный рейтинг по безопасности.

Euro NCAP опубликовал последние результаты краш-тестов, в которых указаны рейтинги безопасности двух новых автомобилей: Opel Mokka и Renault Kangoo.

Перейдя со старой платформы GM на новую архитектуру, Opel Mokka второго поколения получил четыре звезды за свою активную и пассивную безопасность. Машина недобрала зачетных балов по нескольким статьям. Так, система автоматического экстренного торможения кроссовера не реагирует на велосипедистов, а в оснащении отсутствует центральная подушка безопасности пассажиров. В итоге автомобилю не удалось получить максимальные пять звезд.

Opel Mokka заслужил четыре звезды по результатам Euro NCAP.
Opel Mokka заслужил четыре звезды по результатам Euro NCAP.

Новый Renault Kangoo, который Euro NCAP охарактеризовал как "давно назревший", показал хорошие результаты в реальных краш-тестах. Однако умеренная защита от бокового удара помешала получить пятизвездочный рейтинг, и ему также придется довольствоваться четырьмя звездами. Французская новинка оснащена ассистентами автоматического торможения, которые помогают предотвращать столкновения с автомобилями, пешеходами и велосипедистами, и все они "правильно активированы в тестах предотвращения столкновений Euro NCAP", отметили специалисты независимого экспертного центра.

Говоря о новинке Opel, генеральный секретарь Euro NCAP Мишель ван Ратинген сказал, что машине "явно не хватает амбиций предыдущей модели Mokka, которая заняла второе место в категории машин для малых семей 2012 года". Что касается нового Kangoo, "Renault выпустила респектабельного преемника, который в целом бьется хорошо, и не имеет только центральной подушки безопасности", — добавил чиновник.

Серия краш-тестов Opel Mokka

Ранее Фокус сообщал, что новый кроссовер Citroen C4 неудовлетворительно прошел краш-тесты по методике Euro NCAP. "Француза" подвели защита пешеходов и системы активной безопасности. 

Также мы писали о том, что новые Logan и Sandero заслужили всего две звезды по методике Euro NCAP. Провальный результат объясняется почти полным отсутствии систем активной безопасности.