Opel Mokka и Renault Kangoo не дотянулись до максимальной оценки в краш-тестах Euro NCAP (видео)

Оба автомобили заработали четырехзвездочный рейтинг по безопасности.

Euro NCAP опубликовал последние результаты краш-тестов, в которых указаны рейтинги безопасности двух новых автомобилей: Opel Mokka и Renault Kangoo.

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Перейдя со старой платформы GM на новую архитектуру, Opel Mokka второго поколения получил четыре звезды за свою активную и пассивную безопасность. Машина недобрала зачетных балов по нескольким статьям. Так, система автоматического экстренного торможения кроссовера не реагирует на велосипедистов, а в оснащении отсутствует центральная подушка безопасности пассажиров. В итоге автомобилю не удалось получить максимальные пять звезд.

[ + – ] Opel Mokka заслужил четыре звезды по результатам Euro NCAP.

Новый Renault Kangoo, который Euro NCAP охарактеризовал как "давно назревший", показал хорошие результаты в реальных краш-тестах. Однако умеренная защита от бокового удара помешала получить пятизвездочный рейтинг, и ему также придется довольствоваться четырьмя звездами. Французская новинка оснащена ассистентами автоматического торможения, которые помогают предотвращать столкновения с автомобилями, пешеходами и велосипедистами, и все они "правильно активированы в тестах предотвращения столкновений Euro NCAP", отметили специалисты независимого экспертного центра.

Говоря о новинке Opel, генеральный секретарь Euro NCAP Мишель ван Ратинген сказал, что машине "явно не хватает амбиций предыдущей модели Mokka, которая заняла второе место в категории машин для малых семей 2012 года". Что касается нового Kangoo, "Renault выпустила респектабельного преемника, который в целом бьется хорошо, и не имеет только центральной подушки безопасности", — добавил чиновник.

[ + – ] Серия краш-тестов Opel Mokka

Ранее Фокус сообщал, что новый кроссовер Citroen C4 неудовлетворительно прошел краш-тесты по методике Euro NCAP. "Француза" подвели защита пешеходов и системы активной безопасности.

Также мы писали о том, что новые Logan и Sandero заслужили всего две звезды по методике Euro NCAP. Провальный результат объясняется почти полным отсутствии систем активной безопасности.