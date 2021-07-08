Opel Mokka і Renault Kangoo не дотягнув до максимальної оцінки в краш-тестах Euro NCAP (відео)

Обидва автомобілі заробили чотиризірковий рейтинг із безпеки.

Euro NCAP опублікував останні результати краш-тестів, в яких вказані рейтинги безпеки двох нових автомобілів: Opel Mokka і Renault Kangoo.

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Перейшовши зі старої платформи GM на нову архітектуру, Opel Mokka другого покоління отримав чотири зірки за свою активну та пасивну безпеку. Машина недобрала залікові бали за кількома статтями. Так, система автоматичного екстреного гальмування кросовера не реагує на велосипедистів, а в оснащенні відсутня центральна подушка безпеки пасажирів. Зрештою автомобілю не вдалося отримати максимальні пʼять зірок.

[ + – ] Opel Mokka заслужив чотири зірки за результатами Euro NCAP.

Новий Renault Kangoo, який Euro NCAP охарактеризував як "давно назрілий", показав хороші результати в реальних краш-тестах. Однак помірний захист від бокового удару завадив отримати пʼятизірковий рейтинг, і йому також доведеться задовольнятися чотирма зірками. Французька новинка оснащена асистентами автоматичного гальмування, які допомагають запобігати зіткнення з автомобілями, пішоходами і велосипедистами, і всі вони "правильно активовані в тестах запобігання зіткнень Euro NCAP", зазначили фахівці незалежного експертного центру.

Говорячи про новинку Opel, генеральний секретар Euro NCAP Мішель ван Ратінген сказав, що машині "очвеидно не вистачає амбіцій попередньої моделі Mokka, яка посіла друге місце в категорії машин для малих сімей 2012 року". Що стосується нового Kangoo, "Renault випустила респектабельного наступника, який в цілому бʼється добре, і не має тільки центральної подушки безпеки", — додав чиновник.

[ + – ] Серія краш-тестів Opel Mokka

Раніше Фокус повідомляв, що новий кросовер Citroen C4 незадовільно пройшов краш-тести за методикою Euro NCAP. "Француза" підвели захист пішоходів і системи активної безпеки.

Також ми писали про те, що нові Logan і Sandero заслужили всього дві зірки за методикою Euro NCAP. Провальний результат пояснюється майже повною відсутністю систем активної безпеки.