Peugeot 308 нового поколения появится в Украине уже в октябре

Главные особенности нового Peugeot 308 – выразительный дизайн, передовые технологии и два подключаемых гибрида. В Украине новый Peugeot 308 планируется запустить в октябре 2021 года.

Компания Peugeot официально представила новый Peugeot 308. Хэтчбек стал первой моделью бренда с обновленным логотипом, символизирующим следующий этап развития марки.

В новом поколении Peugeot 308 переехал на усовершенствованную версию платформы EMP2 (Efficient Modular Platform 2). По сравнению с предшественником колесная база увеличена на 55 мм, до 2675 мм. Габаритная длина хэтчбека составляет 4360 мм (+110 мм), высота – 1440 мм (-20 мм). Объем багажного отделения – 412 литров, а при сложенных спинках заднего дивана – 1323 литра. Лобовое стекло больше наклонено и отодвинуто назад. В результате этих преображений удалось создать автомобиль с более стремительным силуэтом и просторным салоном.

[ + – ] Новый Peugeot 308. Фото: Peugeot

Peugeot 308 теперь уже в базе оснащается полностью светодиодной оптикой, а в комплектациях GT и GT Pack – светодиодными матричными фарами с технологией Peugeot Matrix LED. Корму хэтчбека украшают фонари с фирменными элементами в виде трех когтей.

Новый Peugeot 308 предложат с колесами размерностью от 16 до 18 дюймов и высококачественными шинами, которые способствуют повышению эффективности при езде, снижению сопротивления качения, улучшению сцепления с дорогой. На выбор предложено семь оттенков кузова: Olivine Green, Bianca White, Cumulus Grey, Nera Black, Pearlescent White, Vertigo Blue и Elixir Red.

[ + – ] Новый Peugeot 308. Фото: Peugeot

Интерьер хэтчбека организован в соответствии с фирменной концепцией i-Cockpit. В распоряжении водителя 10-дюймовая цифровая панель приборов, мультимедийная система с экраном такой же диагонали и полностью настраиваемые переключатели, расположенные рядом с центральным экраном. Также новинке достался новый пакет информационно-развлекательного программного обеспечения i-Connect с поддержкой восьми различных профилей водителя и функцией беспроводного дублирования экрана.

[ + – ] Салон Peugeot 308. Фото: Peugeot

Peugeot 308 третьего поколения будет доступен в двух плагин-гибридных модификациях (подзаряжаемый гибрид). Базовый Hybrid 180 e-EAT8 укомплектован 150-сильным двигателем PureTech и электромотором мощностью 81 кВт (110 л.с.). Привод – передний. Предварительный запас хода на электротяге – 60 км по циклу WLTP.

Версия Hybrid 225 e-EAT8 укомплектована мотором PureTech мощностью 180 л.с., электродвигателем мощностью 81 кВт (110 л.с.) и передним приводом. Запас хода на электротяге до 59 км по циклу WLTP. В обоих версиях используется литий-ионный аккумулятор емкостью 12,4 кВтч.

Также хэтчбек будет предлагаться с 1,2-литровым бензиновым двигателем PureTech 130 и 1,5-литровым дизельным двигателем BlueHDi 130. Коробка – 6-ступенчатая "механика" или 8-диапазонный "автомат" в зависимости от версии.

[ + – ] Новый Peugeot 308. Фото: Peugeot

В списке систем активной безопасности и помощи водителю адаптивный круиз-контроль с функцией "Stop & Go", контроль рядности с подруливанием и предупреждение о выходе из полосы движения, система автоматического экстренного торможения с распознаванием пешеходов и велосипедистов, автоматическое переключение света "дальний/ближний", камера заднего вида, ассистент парковки, мониторинг «слепых зон», функция контроля внимания водителя, предупреждение о перекрестном трафике сзади, распознавание дорожных знаков и другие.

В Европе продажи Peugeot 308 третьего поколения стартуют к концу 2021 года. Выход новинки на украинский рынок запланирована на октябрь, цены и комплектации будут озвучены ближе ко времени дебюта.