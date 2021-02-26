Автомобили Peugeot получат новый логотип, 11-й в истории бренда

Новый логотип и новое позиционирование автомобилей Peugeot должны помочь компании остановить падение продаж.

Французская компания Peugeot представила новый фирменный логотип. Она начала его использовать 25 февраля. Первым автомобилем с новой эмблемой станет хетчбэк Peugeot 308 следующего поколения. Его премьера состоится 18 марта.

Компания также изменила фирменный стиль, в котором будут оформлены дилерские центры, аксессуары и коммуникационные материалы.

С момента создании компании в 1850 году логотип менялся десять раз, однако центральной фигурой всегда оставался лев. Одиннадцатая версия эмблемы была разработана международной дизайн-студией Peugeot Design Lab.

В компании объяснили, что новый логотип одновременно символизирует французский стиль, элегантность и технологичность. Он призван обозначить новую страницу истории бренда. Автомобили Peugeot будут позиционироваться как наиболее роскошные и технически продвинутые в сегменте массовых авто.

По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в 2019 году было продано 1 411 368 автомобилей Peugeot. За семь месяцев 2020 года – 384 124.

Напомним, за последние несколько месяцев новые логотипы представили автопроизводители General Motors, KIA, Nissan, Volkswagen, BMW и Opel.

Американская консалтинговая компания J.D. Power опубликовала ежегодный отчет надежности подержанных автомобилей возрастом 3 года, составленный на основе опроса владельцев машин. Главный итог: надежность автомобилей сегодня находится на рекордно высоком уровне, при этом общий уровень неисправностей снизился на 10% по сравнению с прошлым годом.