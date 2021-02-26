Автомобілі Peugeot отримають новий логотип, 11-й в історії бренду

Новий логотип і нове позиціонування автомобілів Peugeot повинні допомогти компанії зупинити падіння продажів.

Французька компанія Peugeot представила новий фірмовий логотип. Вона почала його використовувати 25 лютого. Першим автомобілем з новою емблемою стане хетчбек Peugeot 308 наступного покоління. Його прем'єра відбудеться 18 березня.

Компанія також змінила фірмовий стиль, в якому будуть оформлені дилерські центри, аксесуари і комунікаційні матеріали.

З моменту створення компанії у 1850 році логотип змінювався десять раз, однак центральною фігурою завжди залишався лев. Одинадцята версія емблеми була розроблена міжнародною дизайн-студією Peugeot Design Lab.

У компанії пояснили, що новий логотип одночасно символізує французький стиль, елегантність і технологічність. Він покликаний окреслити нову сторінку історії бренду. Автомобілі Peugeot позиціюватимуться як найбільш розкішні та технічно просунуті в сегменті масових авто.

За даними Комітету автовиробників Асоціації європейського бізнесу (АЄБ) у 2019 році продали 1 411 368 автомобілів Peugeot. За сім місяців 2020 року — 384 124.

Нагадаємо, за останні кілька місяців нові логотипи представили автовиробники General Motors, KIA, Nissan, Volkswagen, BMW і Opel.

Американська консалтингова компанія JD Power опублікувала щорічний звіт надійності уживаних автомобілів віком 3 роки, складений на основі опитування власників машин. Головний підсумок: надійність автомобілів сьогодні знаходиться на рекордно високому рівні, при цьому загальний рівень несправностей знизився на 10% порівняно з минулим роком.