Peugeot 308 нового покоління з'явиться в Україні вже в жовтні

Головні особливості нового Peugeot 308 — виразний дизайн, передові технології і два підключені гібриди. В Україні новий Peugeot 308 планують запустити в жовтні 2021 року.

Компанія Peugeot офіційно представила новий Peugeot 308. Хетчбек став першою моделлю бренду з оновленим логотипом, що символізує наступний етап розвитку марки.

У новому поколінні Peugeot 308 переїхав на вдосконалену версію платформи EMP2 (Efficient Modular Platform 2). Порівняно з попередником колісна база збільшена на 55 мм, до 2675 мм. Габаритна довжина хетчбека становить 4360 мм (+110 мм), висота — 1440 мм (-20 мм). Об'єм багажного відділення — 412 літрів, а при складених спинках заднього дивана — 1323 літри. Лобове скло більш нахилене і відсунуте назад. У результаті цих перетворень вдалося створити автомобіль з більш стрімким силуетом і просторим салоном.

[ + – ] Новий Peugeot 308. Фото: Peugeot

Peugeot 308 тепер уже в базі оснащується повністю світлодіодною оптикою, а в комплектаціях GT і GT Pack — світлодіодними матричними фарами з технологією Peugeot Matrix LED. Корму хетчбека прикрашають ліхтарі з фірмовими елементами у вигляді трьох кігтів.

Новий Peugeot 308 запропонують з колесами розмірністю від 16 до 18 дюймів і високоякісними шинами, які сприяють підвищенню ефективності при їзді, зниженню опору кочення, поліпшенню зчеплення з дорогою. На вибір запропоновано сім відтінків кузова: Olivine Green, Bianca White, Cumulus Grey, Nera Black, Pearlescent White, Vertigo Blue і Elixir Red.

[ + – ] Новий Peugeot 308. Фото: Peugeot

Інтер'єр хетчбека організований відповідно до фірмової концепції i-Cockpit. У розпорядженні водія 10-дюймова цифрова панель приладів, мультимедійна система з екраном такої ж діагоналі і повністю налаштовані перемикачі, розташовані поруч з центральним екраном. Також новинці дістався новий пакет інформаційно-розважального програмного забезпечення i-Connect з підтримкою восьми різних профілів водія і функцією бездротового дублювання екрану.

[ + – ] Салон Peugeot 308. Фото: Peugeot

Peugeot 308 третього покоління буде доступний у двох плагін-гібридних модифікаціях (заряджає гібрид). Базовий Hybrid 180 e-EAT8 укомплектований 150-сильним двигуном PureTech і електромотором потужністю 81 кВт (110 к.с.). Привід — передній. Попередній запас ходу на електротязі — 60 км по циклу WLTP.

Версія Hybrid 225 e-EAT8 укомплектована мотором PureTech потужністю 180 к.с., електродвигуном потужністю 81 кВт (110 к.с.) і переднім приводом. Запас ходу на електротязі до 59 км по циклу WLTP. В обох версіях використовується літій-іонний акумулятор ємністю 12,4 кВтг.

Також хетчбек буде пропонуватися з 1,2-літровим бензиновим двигуном PureTech 130 і 1,5-літровим дизельним двигуном BlueHDi 130. Коробка — 6-сходова "механіка" або 8-діапазонний "автомат" залежно від версії.

[ + – ] Новий Peugeot 308. Фото: Peugeot

У списку систем активної безпеки і допомоги водієві адаптивний круїз-контроль з функцією "Stop & Go", контроль рядності з підрулення і попередження про вихід зі смуги руху, система автоматичного екстреного гальмування з розпізнаванням пішоходів і велосипедистів, автоматичне перемикання світла «дальній/ближній», камера заднього виду, асистент паркування, моніторинг «сліпих зон», функція контролю уваги водія, попередження про перехресний трафік ззаду, розпізнавання дорожніх знаків та інші.

У Європі продажі Peugeot 308 третього покоління стартують до кінця 2021 року. Вихід новинки на український ринок запланований на жовтень, ціни і комплектації будуть озвучені ближче до часу дебюту.