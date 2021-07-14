Новий Opel Astra: вперше гібрид і французька платформа

Світ побачив шосте покоління Opel Astra. Модель отримала традиційний буквений індекс, цього разу — Astra L.

Новий хетчбек Opel Astra — найближчий родич представленого навесні Peugeot 308. Машина вийшла яскравою та емоційною. Уже в базовій комплектації доступні світлодіодні фари, а за доплату — матрична оптика з 84 діодами в кожній фарі. Порівняно з попередницею, жорсткість кузова збільшилася на 14%. Заради зниження маси задні двері тепер не металеві, а зроблені з композитних матеріалів.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Габарити машини залишилися в колишніх рамках, тільки колісна база додала півтора сантиметри. Завдяки зміненій архітектурі кузова обсяг багажника збільшився з 370 до 422 літрів. У салоні прописалися два 10-дюймові екрани.

Один відповідає за щиток приладів, другий — за мультимедіа. Що стосується електронних асистентів, то за замовчуванням машина оснащена системою автоматичного гальмування. Опціонально доступні адаптивний круїз-контроль, проекційний дисплей, а також система кругового моніторингу.

Астра тепер базується на модульній платформі EMP2 з балкою на задній осі (незалежна підвіска). Вибір двигунів поки не дуже великий. Починає моторну лінійку бензиновий трициліндровий двигун обʼємом 1,2 літри потужністю 110 або 130 к. с., далі йде чотирициліндровий 1,5-літровий турбодизель на 130 "сил". Гібридна силова установка складається з 1,6-літрового бензинового ДВЗ (150, або 180 к. с.) й електромотора на 110 сил. Сумарна потужність установки — 180 або 225 к. с.

Виробництво новинки налагодять в Рюссельсгаймі, перші товарні машини потраплять в автосалони не раніше початку 2022 року. Прийом замовлень на Астру в українських автосалонах компанії відкриється вже восени поточного року. Ціни стануть відомі ближче до старту продажів.

Як Фокус писав раніше, купе Opel Manta відродили в образі досвідченого електромобіля. У найближчі роки яскраву машину можуть запустити в дрібносерійне виробництво.

Також ми нещодавно повідомляли, що новий Opel Mokka розбили на чотири зірки Euro NCAP. Кросовер підвели системи активної безпеки.