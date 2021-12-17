Toyota визнала використання дефектних деталей авто: в усьому винен дефіцит

На нові Toyota встановлюватимуть мікрочіпи з дефектами. На надійність та безпеку авто це не вплине.

Нові Toyota оснащуватимуть дефектними та бракованими деталями. Інформацію офіційно підтвердив керівник науково-дослідного центру Toyota Такефумі Сіга. Про це пише сайт ТопЖир.

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Такефумі Сіга заявив, що рішення вимагало великої мужності в керівництва концерну, і назвав такий крок вимушеним. Виною усьому — глобальний дефіцит мікрочіпів: саме мікросхеми з дефектами і будуть ставити на автомобілі Toyota.

[ + – ] Дефіцит мікрочіпів змусив Toyota змінити вимоги до якості деталей Фото: Toyota

Утім, Toyota пояснили, що боятися нічого, адже мікрочіпи будуть повністю робочими і не вплинуть на характеристики авто або безпеку. Справа в тому, що в Toyota дуже високі стандарти якості, а тому дефектними визнаються навіть деталі неправильної форми або з невеликими подряпинами та вм'ятинами.

Подібні пошкодження ніяк не впливають на роботу мікросхем. Раніше такі деталі одразу відправляли на утилізацію, але тепер робочі мікрочіпи будуть ставити на авто під час збирання.

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Так, у Toyota дещо знизили вимоги до якості компонентів з "ідеальних" до "досить хороших". Це дозволить компанії більше не зупиняти складальні підприємства.

Нагадаємо, дефіцит мікросхем в автопромисловості вже понад рік. Його наслідки відчуваються навіть в Україні.

Раніше Фокус розповідав, що Toyota почала брати з водіїв гроші за запуск двигуна.