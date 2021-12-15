Toyota почала брати з водіїв гроші за запуск двигуна

Вартість передплати від Toyota становитиме 80 доларів на рік. Плату братимуть у власників авто, випущених після 2018 року.

У Toyota вирішили зробити платною функцію дистанційного запуску двигуна Remote Control. Інформацію вже офіційно підтвердили в американському підрозділі марки, повідомляє сайт The Drive.

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Оплату впровадять як для нових клієнтів, так і для власників Toyota 2018-2021 випуску. Якщо точніше, то спочатку функція Remote Control залишиться безкоштовною.

[ + – ] Дистанційний запуск двигуна доступний для низки моделей Toyota Фото: Toyota

У разі вибору мультимедійної системи Audio Plus платити не доведеться перші три роки експлуатації авто, а якщо замовити дорожчу опцію Premium Audio, дистанційний запуск буде безкоштовним 10 років.

Після закінчення цього терміну плата за запуск двигуна з пульта становитиме приблизно 8 доларів на місяць. Якщо сплатити одразу за рік, то виходить дешевше — 80 доларів.

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Дистанційний запуск двигуна запропонований для декількох моделей Toyota для американського ринку (в Україні ця опція поки що недоступна). Завести авто можна з ключа або за допомогою смартфона, попередньо встановивши для цього спеціальний мобільний додаток. Також через смартфон можна визначати розташування машини і залишок палива в баку.

Раніше Фокус розповідав, що Toyota готує нове сімейство електромобілів. Усього випустять цілих 16 моделей різних класів.