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Електричний кросовер Lexus готується потіснити Tesla: перші фото електрокара

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Фото: Lexus | Lexus RZ 450e – преміальний співбрат електрокара Toyota bZ4X

Lexus RZ 450e почнуть продавати з 2023 року. Кросовер буде доступний з одним або двома двигунами.

Опубліковано офіційні фото Lexus RZ 450e. Електричний кросовер показали у межах презентації стратегії електрифікації концерну Toyota. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

Повноцінна презентація Lexus RZ 450e відбудеться під кінець наступного року, а старт його продажів запланований на 2023 рік. Серед конкурентів називають Tesla Model Y, а також Audi Q4 e-tron і Mercedes-Benz EQA.

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Продажі кросовера стартують у 2023 році
Фото: Lexus

RZ 450e — перший електромобіль Lexus спеціальної будови, тобто його не переробили із бензинової моделі, як, наприклад, Lexus UX 300e. В основі авто лежить платформа e-TNGA, яку також використовують нові Toyota bZ4X та Subaru Solterra.

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Новий Lexus RZ 450e за дизайном схожий на побратимів Subaru і Toyota, але його дах більш похилий, а віконна лінія вигнута. До того ж, передня частина виконана у фірмовому стилі Lexus та імітує веретеноподібну решітку радіатора бензинових моделей.

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Запас ходу електрокара досягне 500 км.
Фото: Lexus

Характеристики Lexus RZ 450e поки невідомі, але споріднені електрокросовери Toyota та Subaru пропонують у 204-сильній передньопривідній і 218-сильній повнопривідній модифікаціях. Обидві вони оснащені батареєю на 71,4 кВт∙год, а запас ходу становить 500 та 460 км відповідно. Утім, не заперечують, що Lexus буде сильнішим.

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