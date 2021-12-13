Розсекречено подробиці флагманського електрокара Volkswagen: він стане наступником Phaeton

Електромобіль Volkswagen Project Trinity надійде у продаж з 2026 року. Його запас ходу становитиме близько 650 км.

З'явилася нова інформація про Volkswagen Project Trinity. Саме під такою назвою проводяться роботи над великим електричним седаном. З'явиться він у 2026 році, повідомляє видання Auto Express.

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Новий Volkswagen Project Trinity стане флагманським електромобілем марки. Його позиціюють як наступника VW Phaeton, тобто це буде недешева преміальна модель. Її випуск налагодять на підприємстві у Вольфсбурзі – для цього вкладуть 89 млн євро в його модернізацію.

[ + – ] Дизайн буде витриманий на кшталт концепт-кара Volkswagen ID Vizzion Фото: Volkswagen

Trinity перекладається з англійської як "триєдність": це символізує поєднання трьох важливих складників – нової платформи, сучасного виробничого процесу та інноваційної системи постачання компонентів авто.

На тизерах видно лише силует седана. Втім, видно, що дизайн Volkswagen Project Trinity буде витриманий на кшталт концепт-кара ID Vizzion 2018 року.

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Відомо, що автомобіль отримає два мотори та повний привід. Його запас ходу становитиме близько 650 км, а зарядка буде дуже швидкою. Також для Volkswagen Project Trinity готують інноваційний автопілот 4-го рівня, що дозволяє водієві не слідкувати за дорогою.

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