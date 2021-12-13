Розсекречено подробиці флагманського електрокара Volkswagen: він стане наступником Phaeton
Електромобіль Volkswagen Project Trinity надійде у продаж з 2026 року. Його запас ходу становитиме близько 650 км.
З'явилася нова інформація про Volkswagen Project Trinity. Саме під такою назвою проводяться роботи над великим електричним седаном. З'явиться він у 2026 році, повідомляє видання Auto Express.
Новий Volkswagen Project Trinity стане флагманським електромобілем марки. Його позиціюють як наступника VW Phaeton, тобто це буде недешева преміальна модель. Її випуск налагодять на підприємстві у Вольфсбурзі – для цього вкладуть 89 млн євро в його модернізацію.
Trinity перекладається з англійської як "триєдність": це символізує поєднання трьох важливих складників – нової платформи, сучасного виробничого процесу та інноваційної системи постачання компонентів авто.
На тизерах видно лише силует седана. Втім, видно, що дизайн Volkswagen Project Trinity буде витриманий на кшталт концепт-кара ID Vizzion 2018 року.Важливо
Відомо, що автомобіль отримає два мотори та повний привід. Його запас ходу становитиме близько 650 км, а зарядка буде дуже швидкою. Також для Volkswagen Project Trinity готують інноваційний автопілот 4-го рівня, що дозволяє водієві не слідкувати за дорогою.
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