Рассекречены подробности флагманского электрокара Volkswagen: он станет преемником Phaeton
Электромобиль Volkswagen Project Trinity поступит в продажу с 2026 года. Его запас хода составит около 650 км.
Появилась новая информация о Volkswagen Project Trinity. Именно под таким названием ведутся работы над большим электрическим седаном. Появится он в 2026 году, сообщает издание Auto Express.
Новый Volkswagen Project Trinity станет флагманским электромобилем марки. Его позиционируют, как преемника VW Phaeton, то есть это будет недешевая премиальная модель. Ее выпуск наладят на предприятии в Вольфсбурге – для этого вложат 89 млн. евро в его модернизацию.
Trinity переводится с английского, как "триединство": это символизирует сочетание трех важных составляющих – новой платформы, современного производственного процесса и инновационной системы поставки компонентов авто.
На тизерах видно лишь силуэт седана. Впрочем, видно, что дизайн Volkswagen Project Trinity будет выдержан в духе концепт-кара I.D. Vizzion 2018 года.Важно
Известно, что автомобиль получит два мотора и полный привод. Его запас хода составит около 650 км, а зарядка будет очень быстрой. Также для Volkswagen Project Trinity готовят инновационный автопилот 4-го уровня, позволяющий водителю не следить за дорогой.
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