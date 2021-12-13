Рассекречены подробности флагманского электрокара Volkswagen: он станет преемником Phaeton

Электромобиль Volkswagen Project Trinity поступит в продажу с 2026 года. Его запас хода составит около 650 км.

Появилась новая информация о Volkswagen Project Trinity. Именно под таким названием ведутся работы над большим электрическим седаном. Появится он в 2026 году, сообщает издание Auto Express.

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Новый Volkswagen Project Trinity станет флагманским электромобилем марки. Его позиционируют, как преемника VW Phaeton, то есть это будет недешевая премиальная модель. Ее выпуск наладят на предприятии в Вольфсбурге – для этого вложат 89 млн. евро в его модернизацию.

[ + – ] Дизайн будет выдержан в духе концепт-кара Volkswagen I.D. Vizzion Фото: Volkswagen

Trinity переводится с английского, как "триединство": это символизирует сочетание трех важных составляющих – новой платформы, современного производственного процесса и инновационной системы поставки компонентов авто.

На тизерах видно лишь силуэт седана. Впрочем, видно, что дизайн Volkswagen Project Trinity будет выдержан в духе концепт-кара I.D. Vizzion 2018 года.

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Известно, что автомобиль получит два мотора и полный привод. Его запас хода составит около 650 км, а зарядка будет очень быстрой. Также для Volkswagen Project Trinity готовят инновационный автопилот 4-го уровня, позволяющий водителю не следить за дорогой.

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